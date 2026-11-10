«Расчет в один клик»: с 17 ноября работодатели смогут рассчитывать налоги с зарплаты в кабинете налогоплательщика

Участниками пилотного проекта станут органы государственных доходов, налоговые агенты и банки второго уровня.

Приказом и. о. министра финансов утверждены Правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (ФОТ) «Расчет в один клик». Налоговые агенты смогут добровольно рассчитывать в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика» налоги и социальные платежи с доходов работников и сразу формировать платежные поручения. Если такие обязательства за налоговый период будут полностью исполнены через сервис, форму 200.00 в этой части представлять не нужно будет, передает Uchet.kz.

Приказ опубликован 6 ноября и вступит в силу 17 ноября 2026 года. Его действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года. Пилотный проект охватит налоговые обязательства, возникшие с 1 октября по 31 декабря 2026 года включительно, то есть в IV квартале.

Участниками пилотного проекта названы органы государственных доходов, налоговые агенты и банки второго уровня. Для налоговых агентов участие добровольное.

Налоговыми агентами в целях пилота считаются физические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, юридические лица и их структурные подразделения, а также операторы интернет-платформ, которых Налоговый кодекс признает налоговыми агентами.

Сервис будет рассчитывать платежи с доходов работников. Работником Правила считают физическое лицо, которое состоит с работодателем в трудовых отношениях и выполняет работу по трудовому договору.

ОГД должны обеспечить работу сервиса и его взаимодействие с информационными системами Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) и банками, разъяснять порядок работы и давать возможность исправлять ошибки автоматического расчета.

Чтобы воспользоваться сервисом, налоговый агент должен будет в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика» выбрать «Расчет в один клик», ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) работника, указать сумму начисленного дохода и подтвердить достоверность сведений. Также агент должен будет отметить применяемый порядок налогообложения, а при наличии заявления работника указать сумму налогового вычета.

Сведения о социальном статусе работника, то есть о льготах, освобождениях и особенностях исчисления платежей, сервис получит из информационных систем МТСЗН. После этого он рассчитает:

— индивидуальный подоходный налог (ИПН);

— обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

— обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) при их наличии;

— социальные отчисления;

— социальный налог;

— взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС);

— обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

Результат расчета налоговый агент должен будет проверить до отправки платежей в банк. Подтверждение результата будет означать согласие с исчисленными суммами. После этого агент сам решит, формировать ли платежные и сводные платежные поручения. Сервис сможет сформировать их автоматически по всем видам налогов и социальных платежей и направить в банк второго уровня.

Платежные поручения должны подписываться электронной цифровой подписью (ЭЦП) налогового агента или его уполномоченных лиц либо удостоверяться иными элементами защитных действий. Если банк бенефициара вернет платеж, сервис отобразит его статус. Повторно оплатить возвращенный платеж можно будет только новым платежным поручением.

Форму 200.00 «Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу» не нужно будет представлять за налоговые периоды, в которых налоговый агент через сервис в полном объеме исполнил обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налогов и социальных платежей с доходов работников. Освобождение действует только в части этих обязательств. Форма утверждена приказом министра финансов от 12 ноября 2025 года № 695.

Если у налогового агента есть другие обязательства, которые отражаются в форме 200.00, декларацию он должен будет представить.

Пилот охватывает обязательства IV квартала 2026 года. Форму 200.00 за этот квартал можно будет не сдавать, только если все обязательства по доходам работников полностью исполнены через сервис и других обязательств для отражения в форме нет.

К ошибкам, которые возникли по причинам, не зависящим от налогового агента, Правила относят в том числе неверное определение сервисом социального статуса работника, льготы или освобождения, объекта обложения, ставки и размера обязательства. Выявив такую ошибку, налоговый агент должен будет сам провести корректировку.

Выйти из пилотного проекта налоговый агент сможет на любом этапе. Для этого достаточно перестать пользоваться сервисом, уведомлять ОГД не нужно.

Если агент прекратит участие в течение налогового периода, обязательства, исполненные через сервис до этой даты, будут учтены в установленном порядке. Обязательства, возникшие после выхода из пилота, он должен будет исполнять в общем порядке по Налоговому кодексу. Налоговую отчетность нужно будет представить с учетом обязательств, возникших и до, и после даты выхода.

По сравнению с проектом, вынесенным на публичное обсуждение, в утвержденных Правилах есть четыре изменения.

В проекте сервис планировали сделать доступным в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика» и (или) в мобильных приложениях банков второго уровня. В утвержденной редакции названо только веб-приложение «Кабинет налогоплательщика».

Банки второго уровня вошли в число участников пилотного проекта. В проекте участниками были органы государственных доходов и налоговые агенты.

Изменился порядок исправления ошибок сервиса. По проекту налоговый агент направлял через сервис уведомление об ошибке, а ОГД после ее подтверждения корректировали результат или давали возможность пересчитать. В утвержденных Правилах корректировку должен проводить сам налоговый агент.

Сервис будет отображать статус только тех платежей, которые вернул банк бенефициара. В проекте упоминались также неисполненные платежи и платежи, исполненные с ошибкой.