Совет города Алатау рассмотрел стратегические вопросы развития и управления городом

Одним из ключевых вопросов повестки стал проект Долгосрочного плана развития Алатау на ближайшие 30 лет.

На заседании Совета города Алатау под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы долгосрочного развития города, формирования нормативной базы специального правового режима и системы городского управления.

В Послании Президента народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» подчеркнуто, что город ускоренного развития Алатау призван быть благоприятной средой для инвестиций и предпринимательства.

Одним из ключевых вопросов повестки стал проект Долгосрочного плана развития Алатау на ближайшие 30 лет. План закладывает основу для создания современного, инвестиционно привлекательного и устойчивого города, способного адаптироваться к технологиям будущего и обеспечивать комфортные условия для жизни и предсказуемые условия для ведения бизнеса. Документ подготовлен совместно с международными консультантами компании Arup на основе комплексного анализа территории, оценки экономического и демографического потенциала, разработки пространственной структуры, транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Основная задача при разработке проекта Плана заключалась в создании целостной и сбалансированной модели города, в которой тесно взаимосвязаны экономическое развитие, транспортная доступность, инфраструктура и качество городской среды. Особое внимание было уделено планировочным решениям, учету территориальных и экологических ограничений, интеграции инвестиционных проектов, а также согласованию инфраструктурных потребностей с прогнозируемым ростом населения и занятости.

В ходе заседания также рассмотрены проекты двух Регуляторных положений, направленных на формирование правовой основы специального режима города Алатау.

Первый документ устанавливает единые требования к нормативным правовым актам, порядок их разработки, принятия и применения. Предусматриваются правовая экспертиза, публичное обсуждение и публикация актов на казахском, русском и английском языках.

Второй проект регулирует деятельность юридических лиц — резидентов Алатау в рамках специального правового режима. Его принятие призвано повысить правовую определенность, обеспечить прозрачность регулирования и создать благоприятные условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Еще одним вопросом заседания стало формирование Регуляторной комиссии — коллегиального органа управления администрации города, участвующего в разработке нормативной системы Алатау. На рассмотрение Совета представлены кандидатуры независимых членов комиссии, обладающих международным опытом в области права, инвестиций, финансового регулирования, цифровых активов и градостроительства. Участие международных экспертов призвано обеспечить применение передовых практик регулирования с учетом особенностей специального правового режима города.

Также обсуждены организационные вопросы деятельности специализированных органов администрации Алатау. Их деятельность будет охватывать управление земельными ресурсами, градостроительное планирование, сопровождение строительных проектов, развитие цифровых активов и предоставление услуг населению и бизнесу по принципу «одного окна».

Рассмотренные на Совете вопросы направлены на последовательное формирование институциональной и нормативной основы развития Алатау, создание предсказуемой деловой среды, повышение эффективности городского управления и реализацию долгосрочных инвестиционных проектов.

По итогам заседания премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным государственным органам обеспечить соблюдение установленных сроков, ускорить формирование нормативной правовой базы и принять необходимые меры для последовательной реализации стратегических задач развития города Алатау.