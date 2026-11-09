В Казахстане расширяют систему контроля интернет-трафика

К ней подключат сотовых операторов и хостинг-провайдеров.

С середины ноября в Казахстане начнет действовать новая редакция правил функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций. Приказ председателя Комитета национальной безопасности № 133/ҚЕ опубликован 4 ноября и вступает в силу через десять календарных дней после первой официальной публикации, передает Uralskweek.kz.

Раньше через систему централизованного управления проходил трафик, который операторы междугородной и международной связи передавали между регионами Казахстана и зарубежными сетями. Теперь круг участников расширяется: подключаться к системе должны также сотовые операторы, хостинг-провайдеры и операторы связи, к сетям которых подключены кэш-серверы онлайн-платформ.

Таким образом, интернет-трафик абонентов мобильной связи также должен проходить через узлы системы. Доступ к ресурсам, размещенным у хостинг-провайдеров, будет обеспечиваться через такие же узлы. Кэш-серверы, которые позволяют быстрее передавать пользователям контент крупных платформ, также включаются в новую схему.

Систему обслуживает АО «Государственная техническая служба». Компания выдает технические условия подключения, проверяет оборудование и серверные помещения, а также заключает договоры аренды портовой емкости. Операторы могут приобрести оборудование самостоятельно и разместить его у себя, однако технические требования к нему содержатся в приложении с грифом «Для служебного пользования».

Через эту систему ГТС также исполняет предписания органов национальной безопасности и уполномоченного органа в области масс-медиа. В частности, служба формирует списки сетей и интернет-ресурсов, вносит необходимые управляющие параметры и уведомляет о выполнении предписаний. При этом в новых правилах не уточняется, на какой срок выдаются такие предписания и каким образом их можно обжаловать. Переходный период для уже работающих компаний также не предусмотрен.

Новых обязанностей и платежей для обычных абонентов документ не вводит. Однако возможные последствия для качества и стоимости интернет-услуг остаются неясными.

Прохождение трафика через дополнительные узлы теоретически может повлиять на скорость и стабильность соединения, если пропускной способности оборудования и каналов окажется недостаточно. При этом правила предусматривают резервирование каналов, но не содержат данных о предполагаемой нагрузке на систему.

Расширение системы на сотовые сети также означает, что предписания о блокировке интернет-ресурсов можно будет исполнять на уровне мобильных операторов. Однако сами блокировки существовали и раньше, а из документа нельзя определить, изменится ли их количество или порядок применения.

Неясно и то, повлияют ли дополнительные расходы операторов и хостинг-провайдеров на тарифы для пользователей. В Правилах не указана стоимость аренды портовой емкости. Изменение маршрутизации трафика кэш-серверов также может сказаться на скорости загрузки контента, но конкретные последствия будут зависеть от технических условий работы сетей.

Для подключения компания должна обратиться в ГТС за техническими условиями. В заявлении указываются адрес подключения, количество и пропускная способность каналов, сведения об ответственном сотруднике и информация о том, будет ли оператор приобретать собственное оборудование.

Для сотовых операторов, хостинг-провайдеров и компаний с кэш-серверами предусмотрены дополнительные требования к серверным помещениям: наличие резервного питания, кондиционирования, видеонаблюдения, контроля доступа и систем пожарной безопасности.

ГТС должна выдать технические условия в течение 15 рабочих дней. После их получения компании отводится 30 календарных дней на подготовку к подключению. Если оператор использует собственное оборудование или размещает его в своей серверной, ГТС дополнительно оценивает его соответствие требованиям. Такая проверка может занять до 15 рабочих дней после получения уведомления о готовности.

Подключение оформляется договором аренды портовой емкости. При этом в документе не указаны стоимость этой услуги и сроки действия технических условий. Сотовые операторы и операторы междугородной и международной связи могут вводить сети в эксплуатацию только после присоединения к системе.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.