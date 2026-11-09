Казахстан и Международный Союз Электросвязи договорились развивать цифровые компетенции

Подписанные в Дохе документы открывают молодым казахстанским специалистам путь к работе в МСЭ и дают практический импульс созданию Центра акселерации МСЭ в Казахстане.

Соглашение о присоединении Казахстана к программе младших профессиональных сотрудников МСЭ (Junior Professional Officers, JPO) подписали заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и Генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Казахстан планирует поддержать программу вкладом, эквивалентным 0,6 взносной единицы. В выделении этих единиц оказали содействие казахстанские операторы связи.

Программа предоставит молодым специалистам из Казахстана возможность получить практический опыт работы в МСЭ, взаимодействовать с международными экспертами и участвовать в инициативах организации. Полученные знания и навыки они смогут применять в цифровых проектах в Казахстане.

Второй документ предусматривает 100 бесплатных учебных мест для участников из африканских стран. Обучение охватит цифровые технологии, программирование и искусственный интеллект. Его организуют с опорой на опыт казахстанских образовательных и технологических инициатив, включая Astana Hub, alem.ai, Tech Orda, TUMO и Tomorrow School.

Документ подписали вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Досжан Мусалиев и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Завазава.

Отдельным практическим шагом стало письмо-соглашение между МСЭ и ЦАРКА по разработке и валидации модели Центра акселерации МСЭ в Казахстане. Соглашение о создании Центра между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и МСЭ было подписано 5 июля 2026 года. Оно заложило институциональную основу проекта. Новое письмо-соглашение предусматривает целевое финансирование разработки дизайна Центра.

В проекте объединяются государственная и институциональная поддержка Министерства, международная методология и сеть МСЭ, экспертный потенциал и вклад ЦАРКА, а также экосистемная роль Astana Hub. Центр будет применять методические материалы МСЭ ITU Playbooks, работать по ключевым показателям эффективности и передавать МСЭ обратную связь по результатам их практического использования. Это позволит адаптировать глобальные методики к реальным задачам и содействовать сотрудничеству не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

Инициатива отражает укрепление роли Казахстана как поставщика цифровых знаний и образовательных возможностей на международном уровне. Страна не только развивает собственный технологический потенциал, но и делится накопленным опытом и образовательными решениями с зарубежными партнерами, внося практический вклад в подготовку цифровых кадров и сокращение глобального цифрового разрыва.

«Эти договоренности соединяют развитие профессиональных возможностей в Казахстане с готовностью делиться нашим опытом с партнерами. Молодые специалисты смогут получить практический международный опыт, а участники из африканских стран доступ к обучению востребованным цифровым навыкам. Мы также переходим к практической разработке Центра, который поможет применять международные подходы с учетом потребностей Казахстана и региона», — отметил Жаслан Мадиев.

Казахстан и МСЭ рассчитывают приступить к реализации договоренностей и определить дальнейшие шаги по запуску программ.