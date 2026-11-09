Заявление о включении ККМ в госреестр можно будет подать онлайн

Публичное обсуждение проекта продлится до 20 ноября 2026 года на портале «Открытые НПА».

Заявление о включении модели контрольно-кассовой машины в государственный реестр можно будет подать в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика». Если в заявлении найдут ошибки или пакет документов окажется неполным, оказание услуги приостановят и дадут время на исправление. Такой же порядок предлагают ввести для постановки на учет ККМ без функции передачи данных. Изменения начнут действовать через 10 календарных дней после официального опубликования приказа. Соответствующий проект поправок в приказ министра финансов от 24 октября 2025 года № 626 «О некоторых вопросах, связанных с применением контрольно-кассовых машин» разработало Министерство финансов, передает Uchet.kz.

Цель поправок — привести Правила применения ККМ в соответствие с Законом «О государственных и социально ответственных услугах». Большая часть изменений затронет услугу по включению моделей ККМ в государственный реестр.

«Проект предусматривает совершенствование порядка оказания государственной услуги по включению моделей ККМ в государственный реестр, в том числе определение порядка рассмотрения заявлений и документов, приостановления оказания государственной услуги при выявлении недостатков, сроков их устранения и возобновления оказания государственной услуги», — говорится в оценке последствий принятия проекта.