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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Мошенники рассылают поддельные письма от имени Нацбанка

    Национальный банк РК напоминает, что не обслуживает счета физических лиц, не занимается декларированием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

    9 ноября 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Национальный банк Казахстана информирует граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с рассылкой поддельных документов, оформленных с использованием фирменного бланка НБК. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени НБК, в которых сообщают гражданам о том, что они стали жертвами мошенничества, и предлагают перевести денежные средства якобы для их безопасного возврата, передает Uchet.kz.

    В других случаях мошенники уведомляют о поступлении денежного перевода и требуют внести определенную сумму под разными предлогами, в том числе в связи с необходимостью регистрации и декларирования средств для завершения операции.

    Эти схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников Агентства РК по финансовому мониторингу или Национального банка Казахстана» под предлогом «заказа инкассаторской машины и адресной доставки». Кроме того, электронная цифровая подпись и оттиск печати на указанных документах не соответствуют установленным требованиям.

    Национальный банк напоминает, что не обслуживает счета физических лиц, не занимается декларированием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением. НБК призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.

    «В случае, если вы столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан», — говорится в сообщении НБК.

    В рамках полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Национальный банк осуществляет служебную переписку преимущественно с государственными органами, финансовыми организациями и другими юридическими лицами по вопросам, относящимся к его компетенции.

    Взаимодействие с гражданами осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе путем рассмотрения обращений, поступающих посредством информационной системы «Е-өтініш».

    При этом Национальный банк не осуществляет переписку посредством мессенджеров, электронной почты или социальных сетей с физическими лицами.

    Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт-центр НБК по короткому номеру 1477.

    Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

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