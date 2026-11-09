Мошенники рассылают поддельные письма от имени Нацбанка

Национальный банк РК напоминает, что не обслуживает счета физических лиц, не занимается декларированием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

Национальный банк Казахстана информирует граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с рассылкой поддельных документов, оформленных с использованием фирменного бланка НБК. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени НБК, в которых сообщают гражданам о том, что они стали жертвами мошенничества, и предлагают перевести денежные средства якобы для их безопасного возврата, передает Uchet.kz.

В других случаях мошенники уведомляют о поступлении денежного перевода и требуют внести определенную сумму под разными предлогами, в том числе в связи с необходимостью регистрации и декларирования средств для завершения операции.

Эти схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников Агентства РК по финансовому мониторингу или Национального банка Казахстана» под предлогом «заказа инкассаторской машины и адресной доставки». Кроме того, электронная цифровая подпись и оттиск печати на указанных документах не соответствуют установленным требованиям.

Национальный банк напоминает, что не обслуживает счета физических лиц, не занимается декларированием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением. НБК призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.

«В случае, если вы столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан», — говорится в сообщении НБК.

В рамках полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Национальный банк осуществляет служебную переписку преимущественно с государственными органами, финансовыми организациями и другими юридическими лицами по вопросам, относящимся к его компетенции.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе путем рассмотрения обращений, поступающих посредством информационной системы «Е-өтініш».

При этом Национальный банк не осуществляет переписку посредством мессенджеров, электронной почты или социальных сетей с физическими лицами.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в контакт-центр НБК по короткому номеру 1477.

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