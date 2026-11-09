Олжас Бектенов провел совещание о ходе реализации проекта «Долина ЦОДов»

Потенциальная ежегодная экспортная выручка может составить $3,1 млрд.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе реализации проекта «Долина центров обработки данных» в Павлодарской области. Проект соответствует задачам, поставленным Президентом в Послании народу Казахстана по построению цифровой экономики и ускорению цифровой трансформации страны. Заслушаны доклады о статусе строительных работ и проводимой работе по масштабированию проекта и привлечению инвестиций.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил значимость проекта для развития цифровой экономики страны. «Долина ЦОДов» — технологический и крупный экономический проект, способный дать серьезный импульс казахстанскому экспорту. Согласно оценке международного агентства KPMG, потенциальная ежегодная экспортная выручка может составить $3,1 млрд. Кроме того, совокупный объем инвестиций в страну за весь срок службы центров обработки данных, рассчитанный на 20 лет, оценивается в $115 млрд.

Первая фаза проекта предусматривает создание трех ЦОДов общей мощностью 304 МВт.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин доложил о динамике работы по сравнению с августом текущего года. Так, строительные работы на площадке первого ЦОДа мощностью 68 МВт перешли от подготовительного этапа к устройству фундаментов, возведению инфраструктурных объектов и административного здания. Ввод первого ЦОДа запланирован на второй квартал 2027 года.

Параллельно ведется работа по созданию второго дата-центра Firebird AI мощностью 164 МВт. На текущем этапе разработка котлована выполнена на 70%. Развитие кампуса предусматривает дальнейшее поэтапное расширение вычислительных мощностей и строительство энергетической инфраструктуры. Завершение работ и запуск запланированы на третий квартал 2027 года.

Планируется также строительство третьего ЦОДа мощностью 72 МВт, ввод которого намечен на четвертый квартал 2027 года.

Для реализации второй фазы проекта «Долина ЦОДов» подписаны предварительные соглашения с компаниями Gaw Capital, Boosteroid и Firebird о размещении вычислительных мощностей на 480 МВт с возможностью расширения до 620 МВт. Ведутся переговоры с Aleria, Energy Capital Global и China Energy по дополнительным мощностям на 240 МВт с перспективой увеличения до 420 МВт. К 2029 году общую мощность «Долины ЦОДов» планируется довести до 1 ГВт.

По вопросам обеспечения проекта необходимыми энергетическими мощностями и инженерной инфраструктурой доложили министр энергетики Ерлан Аккенженов, аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Кроме того, был обсужден ход реализации проекта создания третьего суперкомпьютерного кластера.

По итогам заседания премьер-министр подчеркнул, что «Долина ЦОДов» имеет важное значение для развития экономики, особенно с учетом растущих потребностей в объявленный Президентом Год Всенародной большой стройки. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с АО «Казахтелеком» поручено обеспечить своевременную реализацию и запуск центров в установленные сроки.