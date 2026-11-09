Beeline Казахстан завершил сделку по приобретению OLX Казахстан

В результате интеграции Beeline сможет предложить пользователям более широкий и взаимосвязанный набор цифровых решений, соответствующий модели современного цифрового оператора.

Группа компаний «Верный Капитал» сообщила о завершении сделки по приобретению 100% казахстанского бизнеса онлайн-объявлений OLX Казахстан у OLX Group. Приобретение реализовано через портфельную компанию Beeline Казахстан по итогам завершения всех регуляторных процедур. Сумма сделки составила 81 млн долларов, передает Zakon.kz.

OLX Казахстан является одной из наиболее популярных цифровых платформ в стране, охватывающей более 52% активной интернет-аудитории и насчитывающей около 9 млн активных пользователей ежемесячно. Платформа предоставляет возможности для размещения объявлений в различных категориях, включая товары и услуги, вакансии, автомобили и недвижимость. Отмечается, что сделка соответствует стратегии Группы по расширению инвестиционного портфеля и укрепит присутствие в сегменте цифровых сервисов, ориентированного на создание долгосрочной ценности и повышение качества цифровых решений на рынке Казахстана.

«Для нас это не просто расширение портфеля, а инвестиция в инфраструктуру повседневных цифровых сервисов. Платформы объявлений играют важную роль в экономике, соединяя пользователей, малый бизнес и локальные рынки. Наша задача — масштабировать этот актив, сохранив его сильные стороны и усилив технологическую составляющую», — подчеркнул инвестор группы компаний «Верный Капитал» Булат Утемуратов.

В результате интеграции Beeline Казахстан сможет предложить пользователям более широкий и взаимосвязанный набор цифровых решений, соответствующий модели современного цифрового оператора.

«Это приобретение стало еще одним важным этапом реализации стратегии цифрового оператора, которая определяет трансформацию VEON, — отметил главный исполнительный директор VEON Каан Терзиоглу. — На всех рынках нашего присутствия мы развиваем цифровые экосистемы, предоставляющие миллионам людей доступ к финансовым, медицинским, образовательным и развлекательным цифровым сервисам. Приобретение OLX KZ позволит дополнить наш портфель ведущей платформой онлайн-объявлений Казахстана.