Казахстанцев пугают цифровым апокалипсисом 17 ноября

В МЧС призвали граждан не поддаваться панике и не распространять непроверенные сообщения.

Массовые кибератаки, обнуление банковских счетов и отключение интернета на три месяца — такой сценарий обещают казахстанцам уже 17 ноября. В МЧС заявили, что никаких предупреждений об этой угрозе не выпускали, а призывы срочно запасаться едой и водой не имеют отношения к прогнозируемому «цифровому апокалипсису», передает Курсив.

В соцсетях распространяется пугающий прогноз: якобы 17 ноября мир накроет волна хакерских атак, банковские счета обнулятся, а интернет отключат на три месяца. Авторы сообщений обещают «цифровой апокалипсис», но никаких доказательств не приводят.

В МЧС заявили, что официальных предупреждений о таком сценарии не выпускали.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан не распространяло официальных предупреждений о предполагаемом отключении интернета 17 ноября, массовых кибератаках либо необходимости срочного формирования запасов продуктов питания, воды и медикаментов», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также объяснили, что отключение интернета не обязательно означает потерю телефонной связи. Поэтому даже при перебоях с интернетом возможность вызвать спасателей по номеру 112 может сохраниться. Все зависит от того, продолжат ли работать сети операторов.

При этом МЧС советует всегда держать дома питьевую воду, продукты длительного хранения, аптечку, необходимые лекарства, фонарь, зарядные устройства, документы и наличные деньги.

Такой запас желательно иметь на 72 часа, то есть на трое суток. Однако к слухам об отключении интернета эта рекомендация отношения не имеет.

«Рекомендация иметь запас на 72 часа является общепринятой профилактической мерой готовности к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Она не связана с распространяемыми сообщениями о предполагаемом отключении интернета и не свидетельствует о наличии непосредственной угрозы», — подчеркнули в МЧС.

Спасатели призвали казахстанцев не поддаваться панике и не распространять непроверенные сообщения. При чрезвычайной ситуации, если телефонная связь работает, обращаться за помощью следует по номеру 112.