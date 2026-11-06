В КГД разъяснили, почему повысили порог по мобильным переводам

Изменения вступят в силу с 10 ноября.

В Казахстане снова изменили критерии проверки мобильных переводов. Теперь проверять будут переводы на сумму от 360 МРП, или 1,557 млн тенге (в 2026 году). Ранее порог составлял 12 минимальных зарплат, или 1,02 млн тенге. При этом речь идет не об одном переводе, а об общей сумме всех переводов за три месяца. Об этом сообщила руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова, передает Курсив.

Она напомнила, что существуют три критерия, которые должны совпасть одновременно, чтобы налоговая заподозрила казахстанца в скрытой предпринимательской деятельности:

— переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно;

— которые продолжаются в течение трех месяцев подряд;

— на сумму от 360 МРП (1,557 млн тенге в 2026 году).

Уже сейчас налоговики проверяют движения по личным счетам граждан на незаконную предпринимательскую деятельность, требуя затем уплатить налоги с нее и встать на учет в качестве индивидуального предпринимателя.

«Допустим, в октябре поступили ко мне от 120 человек мобильные переводы. В ноябре месяце поступило от 110 лиц переводы и в декабре месяце поступило от 150 человек. Здесь уже я попадаю в зону контроля. То есть должно ежемесячно от 100 разных отправителей. Потом смотрится общая сумма за все три месяца. Она должна превысить — раньше это было 12 минимальных заработных плат, сейчас мы поменяли. Сделали 360 МРП», — рассказала она.

В 2026 году месячный расчетный показатель составляет 4 325 тенге. Таким образом, если сумма переводов превысит 1,557 млн тенге за три месяца, то соответствующий личный счет попадет в поле зрения налоговиков.

Изменение порога по мобильным переводам связано с поправками в действующие нормы.

«У нас в Предпринимательском кодексе указано, что человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность, если у него годовой доход превышает 360 МРП, то обязан зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Ранее это был показатель 12 минимальных заработных плат», — сказала она.

После того, как норма изменилась в Предпринимательском кодексе, был изменен и соответствующий приказ, уточнила Кусаинова.

По ее словам, каждый казахстанец может продолжать получать мобильные переводы. При этом речь идет о получении переводов от 100 разных отправителей в месяц. Вместе с тем, определенные лица могут сделать и 10 переводов в день, и это будет считаться как перевод от одного человека.

«Если, допустим, от мамы ко мне поступили деньги, это будет считаться один человек. Мама может ко мне отправлять 10 раз на день. Может вообще каждый день отправлять мне деньги и считаться как один человек», — сказала она.

По ее словам, первоначально критерий для отбора карт, по которым идет скрытая предпринимательская деятельность, был введен для того, чтобы обелить бизнес.

«Это касается именно тех людей, которые осуществляют прием за свои товары, работы, услуги, используя мобильные переводы. Все, кто занимается предпринимательской деятельностью, должны… принимать оплату с мобильных телефонов через QR-коды. Если это наличные, то, естественно, пробивают чек через контрольно-кассовые машины, то есть вся оплата должна быть зафиксирована», — сказала она.

Кусаинова отметила, что предпринимательская деятельность должна осуществляться с использованием специальных бизнес-счетов, а не личных платежных карточек.

«Личные счета и мобильные переводы предусмотрены для того, чтобы люди осуществляли между собой переводы своих денежных средств в личных целях, но дело в том, что есть предприниматели, которые принимают оплату через личные переводы, мобильные переводы. В связи с этим появился такой контроль», — сказала она.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.