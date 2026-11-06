Казахстан объединяет усилия государств в борьбе с киберпреступностью

В Астане выдвинули новые международные инициативы.

В Астане при поддержке ООН состоялась Международная конференция по борьбе с киберпреступностью, объединившая представителей 27 иностранных государств, международных организаций и ведущих экспертов в сфере цифровой безопасности. Мероприятие организовано МВД Казахстана при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Интерпола.

Проведение конференции стало продолжением государственной политики Президента Касым-Жомарта Токаева, направленной на укрепление принципа «Закон и Порядок», обеспечение безопасности граждан, развитие цифрового государства и расширение международного сотрудничества в противодействии современным угрозам.

Астана объединила руководителей правоохранительных органов, представителей международных организаций, финансового сектора и технологических компаний для выработки совместных решений в борьбе с транснациональной киберпреступностью.

Главный акцент — переход от обмена опытом к конкретным совместным действиям по защите граждан от преступлений в цифровом пространстве

Выступая перед участниками конференции, министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что киберпреступность превратилась в глобальную угрозу, противостоять которой невозможно усилиями одного государства.

Преступные группы активно используют искусственный интеллект, подмену голоса и изображения, анонимные цифровые платформы и криптовалюты. При этом преступники, их жертвы и финансовые потоки зачастую находятся в разных государствах.

«Киберпреступность не признает государственных границ. Преступник может находиться в одной стране, его жертва — в другой, а похищенные деньги за считаные минуты проходят через счета нескольких государств. Поэтому нам необходимо действовать сообща», — отметил Ержан Саденов.

Необходимость объединения усилий поддержали и зарубежные участники конференции.

В ходе мероприятия выступили министры внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили, Кыргызской Республики Улан Ниязбеков, заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Андрей Храпов. В работе конференции также приняли участие руководство министерств внутренних дел Ирана, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана и других государств.

Участники подчеркнули важность укрепления международного сотрудничества, оперативного обмена информацией и совместной борьбы с транснациональной киберпреступностью.

Казахстан укрепляет международно-правовую основу борьбы с киберпреступностью

Казахстан последовательно развивает международное сотрудничество и совершенствует правовые механизмы противодействия киберугрозам.

30 сентября 2026 года Казахстан ратифицировал Будапештскую конвенцию Совета Европы о компьютерных преступлениях. Кроме того, в октябре 2025 года страна одной из первых подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. В настоящее время проводится процедура ее ратификации.

Эти международные документы расширяют возможности взаимодействия государств, обмена электронными доказательствами и расследования транснациональных преступлений.

Практические результаты Казахстана в борьбе с киберпреступностью

На конференции представлен опыт МВД Казахстана в противодействии международным мошенническим сетям и новым формам киберугроз.

Совместно с зарубежными правоохранительными органами ликвидированы десятки мошеннических call-центров, в том числе за пределами страны. Проводятся операции по пресечению незаконного оборота персональных данных.

Заблокированы похищенные средства на 3,5 млрд тенге, потерпевшим возвращено 5,6 млрд тенге. Развивается взаимодействие с крупнейшими цифровыми платформами, включая Google, Meta и TikTok. Благодаря принимаемым мерам за последние два года количество интернет-мошенничеств в Казахстане сократилось на 21%.

Как подчеркнул министр, главная задача правоохранительных органов — не только раскрывать совершенные преступления, но и предупреждать их, защищая граждан от мошеннических посягательств.

Казахстан и ООН обсуждают создание Регионального центра по борьбе с киберпреступностью

Одной из важных тем конференции стало обсуждение инициативы Казахстана по созданию в Астане Регионального центра УНП ООН по противодействию киберпреступности.

В настоящее время МВД Казахстана совместно с УНП ООН прорабатывает концепцию будущего Центра, деятельность которого предполагается распространить на весь Евразийский регион.

Основными направлениями могут стать глубокая аналитика киберугроз и транснациональных преступных схем, обмен информацией, совершенствование расследований и подготовка специалистов.

Региональный представитель УНП ООН Оливер Штольпе подчеркнул необходимость укрепления международного сотрудничества в противодействии киберпреступности.

«УНП ООН приветствует инициативу Казахстана по созданию регионального центра по борьбе с киберпреступностью под эгидой Организации Объединенных Наций. Выражаю искреннюю признательность министру внутренних дел Казахстана Ержану Саденову за предоставленную возможность объединить усилия для выработки совместных стратегий и подходов к борьбе с киберпреступностью», — отметил Оливер Штольпе.

В ходе конференции министр Ержан Саденов также предложил проводить подобные международные встречи в Астане на ежегодной основе.

Международный хакатон объединил специалистов из 13 государств

Практической частью конференции стал международный хакатон, организованный при содействии Интерпола. В нем приняли участие 38 специалистов из 13 государств, а также представители 20 региональных киберподразделений МВД Казахстана.

Участники продемонстрировали современные инструменты выявления киберпреступлений и обменялись технологическими решениями. Также состоялась выставка передовых IT-разработок, применяемых в обеспечении цифровой безопасности.

Участники конференции приняли Совместное заявление

Одним из главных итогов конференции стало принятие Совместного заявления участников, направленного на укрепление международного сотрудничества в противодействии киберпреступности.

Документ предусматривает развитие взаимодействия правоохранительных органов, оперативного обмена информацией и электронными доказательствами, совершенствование совместных расследований и подготовки специалистов.

Конференция в Астане продемонстрировала растущую роль Казахстана в развитии международного сотрудничества по противодействию киберпреступности.

Представленный практический опыт, международные инициативы и достигнутые договоренности создают новые возможности для объединения усилий государств в борьбе с транснациональными преступными сетями.

Казахстан подтвердил готовность выступать не только участником международных процессов, но и инициатором конкретных решений, направленных на укрепление цифровой безопасности и защиту граждан.