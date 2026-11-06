Ввоз товаров для личного пользования: не больше двух телефонов на человека и не чаще раза в месяц

Если нормы превышены или человек пересекает границу чаще раза в месяц, товары могут признать не предназначенными для личного пользования.

Товары, которые физлицо ввозит в сопровождаемом и несопровождаемом багаже через таможенную границу ЕАЭС, относят к товарам для личного пользования, если человек пересекает границу или перемещает через нее товары не чаще раза в месяц. Количество при этом не должно превышать норм на человека. Для техники это два мобильных телефона, два планшета и один ноутбук. О критериях напомнил КГД, передает Uchet.kz.

Товары для личного пользования предназначены для личных, семейных и домашних нужд и не связаны с предпринимательской деятельностью. Ввоз товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС регулирует глава 37 Таможенного кодекса ЕАЭС. Критерии, по которым товары в багаже относят к личным, установлены приказом министра финансов от 31 марта 2015 года № 250. Нормы беспошлинного ввоза закреплены решением Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 107.

Для багажа приказ № 250 устанавливает нормы на человека по семи видам товаров. Товары считают ввезенными для личного пользования, если их не больше, чем указано в списке:

— один предмет из меха одного наименования, размера и фасона;

— два мобильных телефона;

— два планшета;

— один ноутбук или нетбук с принадлежностями;

— пять ювелирных изделий;

— один велосипед;

— одна детская коляска.

Кроме количества, приказ учитывает периодичность. Товары относят к личным, если человек пересекает таможенную границу или перемещает через нее товары не чаще одного раза в месяц.

Количественные нормы не применяют к товарам, бывшим в употреблении. Исключение сделано для транспортных средств для личного пользования. Если человек ввозит больше одного транспортного средства в год любым способом, их рассматривают как ввезенные для предпринимательской деятельности.

В КГД уточнили, что сам факт ввоза еще не подтверждает личный характер товара. Его оценивают с учетом характера и количества товаров, частоты перемещения и других обстоятельств. Если нормы превышены или человек пересекает границу чаще раза в месяц, товары могут признать не предназначенными для личного пользования. Тогда применяют общий порядок таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

Таможенные пошлины и налоги с товаров для личного пользования не платят, если их стоимость и вес укладываются в нормы решения № 107. Нормы зависят от способа ввоза.

Авиапассажиры за превышение норм платят 30% от стоимости сверх нормы, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса сверх нормы. При ввозе другим транспортом или пешком ставка составляет 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения нормы по стоимости и (или) по весу.

Пример: Пассажир прилетел с покупками на 12 000 евро, их вес не превышает 50 кг. Платежи начислят только на 2 000 евро сверх нормы: 2 000 × 30% = 600 евро.

Товары для личного пользования, которые подлежат таможенному декларированию, указывают в пассажирской таможенной декларации. Отдельным перечнем решение № 107 определяет категории товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования. Их декларируют в общем порядке.

Решение № 107 определяет случаи, когда товары для личного пользования ввозят без пошлин и налогов. Отдельные категории сотрудников загранучреждений и члены их семей, которые живут вместе с ними, вправе ввозить такие товары без уплаты пошлин и налогов независимо от стоимости и веса. Ввезти их можно самостоятельно или через другое лицо, которое действует от их имени и по их поручению. Ввоз допускается не чаще одного раза в календарный год в пределах срока работы в загранучреждении. Освобождение не распространяется на транспортные средства для личного пользования и их кузова.

Иностранцы на период пребывания могут ввозить без пошлин и налогов бывшие в употреблении вещи из отдельного перечня, также независимо от стоимости и веса.