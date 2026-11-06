Нацбанк представил систему прогнозирования и анализа политики НБК

Эти инструменты позволяют анализировать текущую экономическую ситуацию, формировать макроэкономические прогнозы и оценивать возможные сценарии развития экономики.

5 ноября 2026 года на площадке Maqsut Narikbayev University в Астане состоялось заседание экспертно-аналитического клуба Национального Банка Казахстана. В мероприятии приняли участие представители Национального Банка Казахстана, экспертного и академического сообщества.

В рамках встречи Национальный Банк представил систему FPAS, используемую для анализа экономической ситуации и подготовки макроэкономических прогнозов. В ее состав входят инструменты краткосрочного и среднесрочного прогнозирования, включая квартальную прогностическую модель (QPM). Эти инструменты позволяют анализировать текущую экономическую ситуацию, формировать макроэкономические прогнозы и оценивать возможные сценарии развития экономики.

Заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов отметил, что система прогнозирования и анализа политики НБК развивается с учетом изменений в экономике, появления новых данных и вызовов.

«Система выстраивалась с опорой на международные подходы и практики. Мы постоянно работаем над ее улучшением, обновляем инструменты и совершенствуем аналитические процессы. Экономика меняется, появляются новые данные и вызовы, поэтому и система прогнозирования должна развиваться вместе с ними. Мы продолжаем совершенствовать ее и уделяем особое внимание открытости нашей аналитической работы, чтобы экспертное сообщество лучше понимало, как формируются прогнозы и решения Национального Банка», — подчеркнул Акылжан Баймагамбетов.

Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка Рустем Оразалин, комментируя подходы к принятию решений по денежно-кредитной политике, подчеркнул их опору на системный анализ данных.

«В основе наших решений лежит системный анализ большого массива данных: от их сбора и обработки до построения прогнозов и сценариев. Это позволяет Комитету по денежно-кредитной политике всесторонне оценивать состояние экономики и принимать обоснованные решения», — отметил Рустем Оразалин.

Также представители департамента денежно-кредитной политики Нацбанка в ходе выступлений рассказали о прогнозном процессе и применении искусственного интеллекта, методах краткосрочного прогнозирования инфляции.

Встреча завершилась обсуждением представленных подходов и подведением итогов. Национальный Банк продолжит развивать профессиональный диалог с экспертным и академическим сообществом, а также представителями СМИ по вопросам анализа экономики и денежно-кредитной политики.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.