Следите за новостями

Цифра дня

Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Нацбанк представил систему прогнозирования и анализа политики НБК

    Эти инструменты позволяют анализировать текущую экономическую ситуацию, формировать макроэкономические прогнозы и оценивать возможные сценарии развития экономики.

    6 ноября 2026 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Софт

    5 ноября 2026 года на площадке Maqsut Narikbayev University в Астане состоялось заседание экспертно-аналитического клуба Национального Банка Казахстана. В мероприятии приняли участие представители Национального Банка Казахстана, экспертного и академического сообщества.

    В рамках встречи Национальный Банк представил систему FPAS, используемую для анализа экономической ситуации и подготовки макроэкономических прогнозов. В ее состав входят инструменты краткосрочного и среднесрочного прогнозирования, включая квартальную прогностическую модель (QPM). Эти инструменты позволяют анализировать текущую экономическую ситуацию, формировать макроэкономические прогнозы и оценивать возможные сценарии развития экономики.

    Заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов отметил, что система прогнозирования и анализа политики НБК развивается с учетом изменений в экономике, появления новых данных и вызовов.

    «Система выстраивалась с опорой на международные подходы и практики. Мы постоянно работаем над ее улучшением, обновляем инструменты и совершенствуем аналитические процессы. Экономика меняется, появляются новые данные и вызовы, поэтому и система прогнозирования должна развиваться вместе с ними. Мы продолжаем совершенствовать ее и уделяем особое внимание открытости нашей аналитической работы, чтобы экспертное сообщество лучше понимало, как формируются прогнозы и решения Национального Банка», — подчеркнул Акылжан Баймагамбетов.

    Директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка Рустем Оразалин, комментируя подходы к принятию решений по денежно-кредитной политике, подчеркнул их опору на системный анализ данных.

    «В основе наших решений лежит системный анализ большого массива данных: от их сбора и обработки до построения прогнозов и сценариев. Это позволяет Комитету по денежно-кредитной политике всесторонне оценивать состояние экономики и принимать обоснованные решения», — отметил Рустем Оразалин.

    Также представители департамента денежно-кредитной политики Нацбанка в ходе выступлений рассказали о прогнозном процессе и применении искусственного интеллекта, методах краткосрочного прогнозирования инфляции.

    Встреча завершилась обсуждением представленных подходов и подведением итогов. Национальный Банк продолжит развивать профессиональный диалог с экспертным и академическим сообществом, а также представителями СМИ по вопросам анализа экономики и денежно-кредитной политики.

    Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.