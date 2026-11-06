Уведомления Enbek.kz теперь доступны в национальном мессенджере Aitu

Официальный аккаунт Enbek прошел верификацию в Aitu и получил соответствующую отметку в профиле.

На Единой цифровой платформе занятости «Электронная биржа труда» Enbek.kz в Павлодарской и Мангистауской областях реализуется проект «Цифровая служба занятости», направленный на проактивное сопровождение граждан в вопросах трудоустройства с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Участникам проекта доступны персонализированный подбор вакансий с учетом образования, опыта работы, навыков и предпочтений, рекомендации по обучению и мерам содействия занятости, а также ИИ-помощник для получения консультаций по вопросам трудоустройства.

Для удобства пользователей уведомления Цифровая служба занятости теперь направляются и через национальный мессенджер Aitu. Это дополнительный канал получения сообщений о содействии в трудоустройстве.

Официальный аккаунт Enbek прошел верификацию в Aitu и получил соответствующую отметку в профиле. Она помогает пользователям убедиться, что сообщения поступают от Enbek, и отличить его аккаунт от других страниц с похожим названием.