Казахстан и Hyundai Motor Group договорились о сотрудничестве в сфере умных городов и искусственного интеллекта

Меморандум предусматривает обмен опытом и технологическими компетенциями, совместное изучение возможностей реализации пилотных проектов, развитие профессиональных компетенций.

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев провел встречу с провел встречу с делегацией Hyundai Motor Group во главе с исполнительным вице-президентом, руководителем Департамента стратегии будущего Хогыном Чоном (Hokeun Chung) . По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством и Hyundai Motor Company. Встреча состоялась в рамках развития стратегического партнерства Казахстана и Республики Корея, в том числе по итогам официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея в сентябре 2026 года.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации городов, внедрения искусственного интеллекта, робототехники и технологий физического искусственного интеллекта (Physical AI).

Особое внимание уделено развитию интеллектуальных транспортных систем, управлению городским трафиком, сервисам мобильности по запросу, роботизированной доставке, умным парковкам и зарядной инфраструктуре.

В качестве перспективных площадок для реализации совместных пилотных проектов рассматриваются города Алматы и Алатау. Стороны обсудили возможности внедрения современных технологических решений, их интеграции с действующими городскими цифровыми системами и формирования интеллектуальной городской инфраструктуры.

Подписанный меморандум предусматривает обмен опытом и технологическими компетенциями, совместное изучение возможностей реализации пилотных проектов, развитие профессиональных компетенций, а также создание совместной рабочей группы для координации дальнейшего взаимодействия.

Сотрудничество направлено на практическое применение передовых технологий в городском управлении, повышение эффективности транспортной и городской инфраструктуры, а также развитие инновационных решений с потенциалом последующего масштабирования в регионах Казахстана.

Конкретные проекты и условия их реализации будут определяться сторонами дополнительно в соответствии с законодательством РК.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.