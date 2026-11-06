ИИ против дефицита - Казахстан переводит управление энергосистемой на алгоритмы

Олжас Бектенов провел совещание по развитию электроэнергетической отрасли страны.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по актуальным вопросам электроэнергетической отрасли. Рассмотрены проекты Фонда «Самрук-Казына» и меры по укреплению энергетического суверенитета страны.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана объявил 2027 год Годом масштабного общенационального строительства. На фоне роста экономики, реализации новых промышленных проектов и ускоренного развития цифровой инфраструктуры нагрузка на энергосистему будет существенно возрастать. Поставленная Главой государства задача по достижению устойчивого энергопрофицита к 2029 году требует полной синхронизации трех направлений: генерации, электрических сетей и перспективного роста потребления», — подчеркнул руководитель правительства.

Председатель правления KEGOC Наби Айтжанов доложил о текущем статусе реализации инвестиционных проектов. Так, проект по усилению электрической сети Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана позволит повысить пропускную способность транзита Алматы – Жамбыл – Шымкент на 440 МВт. Срок ввода в эксплуатацию намечен на июль 2027 года. Реализация проекта укрепит надежность электроснабжения Южной зоны, а также создаст дополнительные условия для интеграции возобновляемых источников энергии.

Проект по объединению энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана направлен на усиление энергонезависимости региона и увеличение пропускной способности до 500 МВт. Его реализация повысит надежность электроснабжения Западной зоны, увеличит выдачу мощности электростанций Атырауской и Актюбинской областей с замещением генерации, а также разгрузит сети Актюбинского энергоузла. Завершение планируется в декабре следующего года. Кроме того, планируется реализация второго этапа проекта объединения Западной зоны с ЕЭС Казахстана с вводом в 2035 году. Он завершит закольцовку энергосистемы линиями высокого напряжения.

Также доложено о планах по развитию электрических сетей Алматинской области и области Жетісу в целях создания условий для развития гидроэнергетики и подключения новых объектов ВИЭ.

Вышеуказанные проекты направлены на решение ключевых задач: обеспечение надежного электроснабжения Юга и Запада, укрепление единства энергосистемы страны и повышение энергетического суверенитета Казахстана.

На совещании был заслушан председатель правления АО «Самрук-Энерго» Ансар Айдаров о планах усиления работы с учетом критики Главы государства. Внимание акцентировано на принимаемых мерах для обеспечения качества работы и неукоснительного соблюдения сроков строительства и ввода новых генерирующих мощностей.

Доложено о модернизации Алматинской ТЭЦ-2, реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, строительстве ТЭЦ в Кокшетау и Семее, расширении Экибастузской ГРЭС-2, строительстве ПГУ в Кызылординской, Туркестанской областях, а также развитии ВИЭ с системами накопления энергии и проектах гидрогенерации.

По итогам совещания премьер-министр отметил, что развитие Национальной электрической сети должно осуществляться опережающими темпами и покрывать растущее потребление. Министерству энергетики совместно с ответственными государственными органами и организациями до сентября следующего года поручено обеспечить завершение актуализации энергетического баланса страны. Дан ряд поручений по усилению контроля за своевременной реализацией инвестиционных проектов в электроэнергетике.

На площадке KEGOC руководитель правительства также ознакомился с работой по подготовке национальной электрической сети к осенне-зимнему периоду и провел совещание по вопросу дальнейшего укрепления энергетического суверенитета страны. По данным KEGOC, внедрение цифровых технологий и ИИ обеспечит ежегодный финансовый эффект в размере 5,5 млрд тенге, или около 3% EBITDA, за счет оптимизации перетоков электроэнергии и снижения потерь. В то же время подключение электростанций к автоматическому регулированию частоты и активной мощности обеспечит дополнительную экономию порядка 4 млрд тенге ежегодно.

В Национальном диспетчерском центре продемонстрирована работа по управлению энергосистемой и представлены планы по внедрению новых цифровых решений для повышения эффективности управления отраслью и сокращения потерь в сетях. Внимание уделено цифровым технологиям и внедрению искусственного интеллекта, а также обновлению системы диспетчерского управления на базе KEGOC. На базе Центра отслеживается баланс производства и потребления электроэнергии, а также осуществляется управление оборудованием всех 83 подстанций KEGOC. Обновление более 50 тыс. показателей позволяет оперативно устранять аварийные ситуации. К примеру, с начала года на транзите «Север – Юг» зафиксировано более 70 случаев резких скачков нагрузки, из которых 95% удалось ликвидировать без отключения жителей. Интеллектуальная платформа AI-KEGOC, прогнозирует выработку и потребление электроэнергии на сутки вперед в разрезе 21 энергоузла и 169 объектов ВИЭ. Цифровые системы мониторинга и управления системой на базе синхрофазорных измерений позволили увеличить пропускную способность ключевого энергомоста «Север – Юг» на 250 МВт, что сопоставимо с энергопотреблением целого города, без затрат на строительство новых объектов, а также снизить потери.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.