В Берлине подписано 11 соглашений по развитию Alatau City

Инвестиционное роуд-шоу Alatau City продолжится во Франкфурте-на-Майне.

В рамках инвестиционного роуд-шоу Alatau City заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел в Берлине переговоры с представителями федеральных органов власти и деловых кругов Германии. Обсуждены вопросы привлечения германских инвестиций и технологий в промышленность, энергетику, строительство и городскую инфраструктуру.

На встрече с советником Федерального канцлера ФРГ по вопросам международной экономической политики Левином Холле рассмотрено создание казахстанско-германской инвестиционно-финансовой платформы, предложенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе визита в Германию в сентябре 2026 года. В качестве пилотных предложены инфраструктурные и промышленные проекты Alatau City.

Со статс-секретарем Федерального министерства жилищного хозяйства, городского развития и строительства ФРГ Олафом Йоахимом обсуждены вопросы внедрения современных строительных технологий и энергоэффективных решений. На встрече со статс-министром по делам Европы МИД Германии Гунтером Крихбаумом рассмотрены перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

Центральным мероприятием берлинского этапа стал Alatau City Investment Round Table, организованный при участии Восточного комитета германской экономики и Федерального союза германской промышленности (BDI). Канат Бозумбаев представил инвестиционные возможности города и основные положения специального правового режима, предусматривающего механизмы защиты инвесторов и инвестиционные преференции.

На встрече с членом руководства BDI Вольфгангом Нидермарком обсуждено возможное участие германских предприятий в реализации Дорожной карты промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества на 2026–2028 годы, а также размещение новых производств на территории Alatau City.

С представителями Henkel, SVEVIND Energy, Textima, dena и других компаний обсуждены вопросы локализации производств, развития энергетической и водной инфраструктуры, промышленной кооперации в машиностроении, а также создания многопрофильного медицинского центра.

По итогам берлинского этапа подписано 11 соглашений о сотрудничестве в сферах промышленного производства, машиностроения, строительства, медицинской инфраструктуры, городской безопасности и беспилотных технологий.

Инвестиционное роуд-шоу Alatau City продолжится во Франкфурте-на-Майне. Программой предусмотрены переговоры с представителями германских банков и финансовых институтов, а также инвестиционный круглый стол с участием деловых кругов Германии. Основной темой станет финансирование инфраструктурных и инвестиционных проектов Alatau City.