Инвестиции и безопасность ИИ: о чем Токаев договорился с королем Иордании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Король Иордании Абдалла II провели официальные переговоры в Астане.

Глава государства назвал этот визит свидетельством прочных уз дружбы, взаимного уважения и солидарности между странами. Президент подчеркнул, что Иордания является проверенным и надежным партнером Казахстана, а сотрудничество между государствами за последние годы получило новый импульс, передает Курсив.

«Иордания — наш проверенный временем и надежный партнер в арабском мире. За последние годы наше сотрудничество получило новый импульс. Мы высоко ценим сложившийся между нами прочный политический диалог, который поддерживается на различных уровнях», — заявил он.

Токаев отметил важность практической реализации всех достигнутых договоренностей. Ключевыми драйверами двусторонних отношений остаются экономическое взаимодействие, а также культурно-гуманитарные связи, академические обмены и увеличение туристического потока.

Отдельное внимание лидеры уделили международной повестке и вопросам безопасности. Глава государства высоко оценил роль короля Абдаллы II в поддержании мира на Ближнем Востоке и отметил значимость Акабского процесса.

«Под Вашим дальновидным руководством Иордания получила широкое международное признание как важный голос разума и сдержанности, а также последовательный сторонник мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами. В этой связи Казахстан высоко ценит Акабский процесс, запущенный Вами более десяти лет назад», — добавил Президент.

Король Абдалла II поблагодарил Казахстан за теплый прием и подтвердил нацеленность на углубление партнерства.

«Как Вы упомянули, состоявшийся в прошлом году обмен визитами придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Мы намерены и далее реализовывать достигнутые договоренности и расширять сотрудничество по ключевым направлениям, включая торговлю, инвестиции, туризм, технологии и оборону», — резюмировал Король Иордании.

В завершение встречи монарх выразил признательность за организацию нового раунда встреч в рамках Акабского процесса и подтвердил заинтересованность Иордании в совместном противодействии терроризму и экстремизму.