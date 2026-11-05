Казахстан и Израиль изменили налоговые правила для IT-инвесторов

Жаслан Мадиев встретился с Президентом Израиля и провел заседание межправкомиссии.

В рамках рабочей поездки в Иерусалим заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев встретился с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом и возглавил казахстанскую делегацию на 10-м заседании Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, водных технологий, критически важных минералов и туризма. В ходе переговоров стороны также договорились о развитии прямого авиасообщения между странами и обсудили планы по введению безвизового режима.

Главным итогом заседания стало подписание Конвенции об избежании двойного налогообложения, которую бизнес двух стран ждал давно. На бизнес-форуме также подписано семь коммерческих документов.

Повестка охватила инвестиции, торговлю, водные ресурсы, здравоохранение, энергетику, промышленность, искусственный интеллект, кибербезопасность, космос и образование. В переговорах участвовали представители профильных государственных органов и организаций двух стран.

Отдельное внимание уделено управлению водными ресурсами. Для Казахстана с его обширной территорией и разными климатическими условиями актуальны технологии мониторинга водных систем, сокращения потерь воды и модернизации инфраструктуры. Стороны рассмотрели перспективы применения израильского опыта и запуска совместных проектов.

В здравоохранении обсуждались инвестиционное сотрудничество, развитие медицинской инфраструктуры и обмен профессиональными компетенциями.

Большой блок переговоров был посвящен цифровой экономике. Казахстан последовательно расширяет собственную вычислительную инфраструктуру, внедряет искусственный интеллект в госуправление и отрасли экономики, развивает технологические компании и программы подготовки специалистов. Стороны обсудили совместные исследования, создание новых технологических продуктов, обмен опытом в кибербезопасности и защиту критической информационной инфраструктуры.

Также в повестку вошли сотрудничество университетов и научных организаций, мирное использование космических технологий и прикладные исследования.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество не ограничивалось обменом опытом и подписанием документов. Его результатом должны становиться конкретные проекты, новые компетенции, инвестиции и технологии, которые работают в Казахстане. Именно на это мы ориентируем дальнейшее взаимодействие», — отметил Жаслан Мадиев.

Следующим шагом станет документальное оформление сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, космических исследований в мирных целях, науки, социальной сферы и защиты инвестиций.