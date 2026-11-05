В Казахстане становится меньше случаев интернет-мошенничества

При этом интернет-мошенничество все еще остается одним из сложно раскрываемых видов уголовных правонарушений.

Эффект от внедрения Антифрод-центром новых механизмов блокирования подозрительных переводов, регулярных мероприятий по финансовой и правовой грамотности и введения мобильного сервиса «Стопкредит» отразился на официальной статистике преступлений. По итогам девяти месяцев 2026 года в стране было зафиксировано существенное сокращение количества уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству. Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, в Едином реестре досудебных расследований за январь–сентябрь зарегистрировали 15,8 тыс. таких случаев — на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (20,4 тыс.), передает Ranking.kz.

Судя по данным за несколько лет, ранее наблюдался в основном только рост киберпреступности. За период с 2020 по 2025 год количество уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, увеличилось почти вдвое: с 14,2 тыс. до 22,9 тыс. случаев. Сокращение показателей за первые три квартала текущего года — первый серьезный результат профилактической работы. Получит ли этот тренд устойчивость, можно будет судить лишь по итогам двух-трех лет.

Важно отметить: интернет-мошенничество все еще остается одним из сложно раскрываемых видов уголовных правонарушений. Несмотря на то, что во многих регионах страны появились свои специализированные отделы Министерства внутренних дел (МВД) РК «Киберпол», большинство уголовных дел по интернет-мошенничеству закрывают, так как не могут найти виновного. Еще в прошлом году доля уголовных дел по интернет-мошенничеству, в которых по этой причине были прерваны сроки досудебного расследования, составляла 74,4%, а в 2023-м — сразу 79,2%. Это значит, что лишь в 20%–25% случаев полицейские находили подозреваемого и могли передать дело в суд. В январе–сентябре текущего года показатель составил 57,6%. Говорить о положительной динамике в этом случае не стоит, поскольку сравнение данных за полный 2025-й и за три квартала текущего года не информативно.

Региональная картина киберпреступности остается неоднородной. Почти каждое второе уголовное правонарушение, относящееся к интернет-мошенничеству, происходит в одном из четырех регионов. Безусловным антилидером остается Астана, где за девять месяцев 2026-го было зарегистрировано 2,8 тыс. случаев. Следом идут Алматы (1,5 тыс. случаев), а также Карагандинская (1,3 тыс. случаев) и Павлодарская (1,2 тыс. случаев) области. На эти четыре региона суммарно пришлось 44,5% всех зарегистрированных в стране уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству. Наименьшие значения были отмечены в Улытауской (167 случаев) и Мангистауской (281 случай) областях. Самое заметное сокращение абсолютных показателей в годовом выражении наблюдалось в Карагандинской (на 41,7% по сравнению с январем–сентябрем 2025-го) и Туркестанской (на 38,1%) областях.

Сокращение общего количества уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, обусловлено «падением популярности» практически всех классических схем обмана. Сильнее всего на уменьшение показателей повлияло почти трехкратное сокращение числа случаев мошенничества путем оформления онлайн-займов. Если за девять месяцев 2025-го было зафиксировано более 3,9 тыс. таких уголовных правонарушений, то за три квартала текущего года — всего 1,4 тыс. случаев. Влияние на результат оказали не только курсы киберграмотности, но и введение сервиса добровольного отказа от оформления кредитов. Судя по данным МВД РК, на 1 июня 2026 года этой услугой воспользовались уже 6,3 млн казахстанцев.

Все меньше граждан стали попадаться на уловки киберпреступников по схеме «Спасение денег от мошенников». Количество уголовных правонарушений с использованием ложных SMS-оповещений и телефонных звонков от банков в январе–сентябре текущего года составило 3,4 тыс. — на 31,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2025-го. Тем не менее такие правонарушения пока все еще остаются одним из самых распространенных видов интернет-мошенничества.

В число часто встречающихся схем также входят объявления о несуществующих услугах (3,4 тыс. случаев), фишинговые атаки (3,1 тыс. случаев) и фиктивные онлайн-покупки (2,3 тыс. случаев). По всем категориям уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, в январе–сентябре текущего года наблюдалось сокращение показателей.

Несмотря на уменьшение количества зарегистрированных случаев, финансовый урон от них продолжает расти. Согласно данным из отчетов КПСиСУ ГП РК, сумма установленного ущерба от всех видов уголовных правонарушений, относящихся к интернет-мошенничеству, за три квартала 2026-го превысила 10,3 млрд тг — на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (8,3 млрд тг).

Хорошая новость заключается в том, что правоохранители совместно с подразделениями Национального банка РК, отвечающими за работу Антифрод-центра, наладили работу по блокировке подозрительных счетов, на которые переводят деньги. Согласно данным МВД РК, за последние несколько лет Антифрод-центр заблокировал переводы на сумму более 117 млрд тг. За первые три квартала текущего года казахстанцам вернули почти половину похищенного интернет-мошенниками: 4,6 млрд тг. Доля ущерба, возмещенного в рамках досудебного расследования, за год выросла с 37,2% до 44,7%.

На смену примитивным схемам обмана приходят более сложные методы с использованием социальной инженерии и искусственного интеллекта. Кибермошенники активно используют цифровые технологии и все чаще прибегают к использованию ИИ-дипфейков. Один из набирающих популярность — угон аккаунтов в мессенджерах и рассылка всему кругу близких контактов фейковых голосовых сообщений с просьбой перевести деньги, в которых с помощью ИИ скопирован голос жертвы.

Распространенной схемой остаются и фейковые вакансии, когда «потенциальный работодатель» просит установить специальное приложение для видеозвонка. Вредоносное ПО оказывается программой удаленного доступа к устройству, и мошенник получает возможность заходить в приложения банков, аккаунты мессенджеров, сервис e-gov. В стране также наблюдаются случаи угона аккаунта в результате перехода по ссылке для голосования в конкурсах, когда жертве приходит сообщение от имени знакомых с просьбой поддержать ребенка или друга. Есть и факты мошенничества с помощью фальшивых уведомлений о штрафах с QR-кодами на оплату и незнакомых QR-кодов в уличных объявлениях, ведущих на фишинговые сайты для кражи данных. Правоохранители призывают казахстанцев сохранять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам, а если близкий человек странным способом просит перевести ему деньги, перезвонить и обсудить ситуацию напрямую.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.