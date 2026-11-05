Касым-Жомарт Токаев наградил основателя Network School орденом «Достық» за развитие ИИ в Казахстане

Президент принял основателя Network School Баладжи Шринивасана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Network School в становление технологической экосистемы Казахстана, отметив готовность к укреплению сотрудничества. По словам Президента, наша страна активно инвестирует в образование, науку и цифровые компетенции для подготовки нового поколения технологических лидеров.

В этом контексте Глава государства рассказал основателю Network School о том, что обнародованная им в Послании инициатива «Народная стройка» позволит оставить будущим поколениям значимое и по-настоящему весомое наследие. В рамках программы планируется массовое строительство объектов социальной инфраструктуры, включая школы, университеты и медицинские учреждения.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск Network School Kazakhstan в Астане и заинтересованность компании в расширении партнерства с казахстанскими университетами, стартапами и технологическими предприятиями.

Также Президент выразил благодарность Баладжи Шринивасану за инвестиционную поддержку кинофестиваля Astana AI Film Festival.

В свою очередь Баладжи Шринивасан особо выделил успешное сочетание в Казахстане передовых технологических решений и традиционных отраслей экономики. Он представил приоритетные направления развития проекта Network School Kazakhstan, ориентированные на дальнейшее продвижение цифровых решений, развитие человеческого капитала и формирование благоприятной среды для внедрения инновационных разработок.

В завершение Глава государства наградил Баладжи Шринивасана орденом «Достық» II степени за вклад в развитие искусственного интеллекта и инноваций в Казахстане.