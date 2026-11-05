Депутаты Курултая создают комиссию по цифровой трансформации экономики

Председателем комиссии избран глава Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев.

Цифровизацию ключевых отраслей экономики — промышленности, строительства, транспорта, энергетики и сельского хозяйства обсудят на слушаниях, которые состоятся 11 декабря, передает Liter.kz.

Депутаты Курултая рассмотрели вопрос о проведении слушаний на тему «Цифровая трансформация отраслей реального сектора экономики в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта». К обсуждению планируют привлечь руководителей профильных министерств и центральных государственных органов, представителей отраслевых ассоциаций и бизнеса, а также независимых экспертов.

Участники рассмотрят текущее состояние цифровизации реального сектора экономики, обозначат проблемные вопросы и обсудят возможные пути их решения.

Для организации слушаний в соответствии с пунктом 211 Регламента Курултая сформирована временная комиссия. В ее состав вошли 19 депутатов, представляющих все постоянные комитеты и фракции политических партий.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.