Бизнес получил бесплатный доступ к кредитным отчетам ГКБ в eGov Business

Запуск нового сервиса позволит представителям бизнеса оперативно получать информацию о текущих кредитных обязательствах и страховой истории.

В мобильном приложении eGov Business предпринимателям стал доступен новый цифровой сервис «ГКБ. Гид кредитной и страховой истории». С его помощью представители бизнеса могут онлайн получать кредитные и страховые отчеты от АО «Государственное кредитное бюро», отслеживать кредитные обязательства и получать информацию о страховой истории юридического лица в цифровом формате без необходимости личного обращения и оформления документов офлайн. Все функции сервиса предоставляются бесплатно, сообщает Uchet.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии», передает Uchet.kz.

Пользователям доступно три вида отчетов от АО «Государственное кредитное бюро»:

— «Краткий кредитный отчет» — содержит основную информацию по действующим кредитным обязательствам и наличию просроченной задолженности;

— «Кредитный отчет» — предоставляет подробную информацию о кредитной истории юридического лица за последние 5 лет. В отчете отражаются сведения о действующих и закрытых кредитных обязательствах, заключенных договорах и платежной дисциплине;

— «Страховой отчет» — содержит информацию о действующих и ранее заключенных договорах и страховых полисах юридического лица.

Функционал доступен первым руководителям юридических лиц, а также сотрудникам, добавленным в информационную систему «Казначейство», при наличии соответствующей ЭЦП.

«Запуск нового сервиса в eGov Business позволит представителям бизнеса оперативно получать информацию о текущих кредитных обязательствах и страховой истории. Это делает управление финансовым профилем юридического лица более удобным и помогает предпринимателям принимать обоснованные бизнес-решения. Наряду с цифровыми сервисами для граждан мы продолжаем развивать инструменты для бизнеса, делая получение государственных и других востребованных услуг еще более доступным в онлайн-формате. В текущем году в обновленном приложении eGov Business зарегистрировалось более 124 тыс. пользователей, а ежемесячно им регулярно пользуются около 46 тысяч предпринимателей», — отметил председатель правления АО «НИТ» Шынгыс Оразалимов.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

— авторизоваться в приложении eGov Business, перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «ГКБ. Гид кредитной и страховой истории»;

— дать согласие на использование личных данных;

— выбрать нужный документ и нажать «выгрузить»;

— при необходимости загрузить файл на телефон.

«Кредитная и страховая история — важная часть финансового профиля каждой компании. Для бизнеса важно иметь простой и оперативный доступ к этим данным: видеть действующие обязательства, контролировать платежную дисциплину, проверять корректность информации и учитывать ее при принятии финансовых решений. Запуская сервис в eGov Business, мы расширяем доступ к данным Государственного кредитного бюро и даем предпринимателям удобный инструмент для самостоятельного контроля. Для нас это продолжение системной работы по развитию цифровых сервисов в Казахстане, которые делают финансовую информацию понятнее и доступнее», — отметила председатель правления АО «Государственное кредитное бюро» Линара Ануарбекова.

Напомним, ранее сервис «Гид кредитной и страховой истории» был запущен в 2024 году для физических лиц в приложении eGov Mobile. С момента запуска он пользуется высоким спросом среди граждан.

По данным АО «Государственное кредитное бюро», до запуска сервиса в eGov Mobile в 2024 году в среднем фиксировалось около 96 тыс. запросов в месяц. После появления сервиса в приложении показатель существенно вырос: в 2026 году в среднем зарегистрировано более 3,8 млн запросов в месяц.

Таким образом, количество запросов увеличилось почти в 40 раз, что свидетельствует о высокой востребованности сервиса и показывает, насколько доступнее стало получение информации о кредитной и страховой истории в цифровом формате.

Теперь аналогичная возможность доступна и представителям бизнеса. Благодаря интеграции сервиса в eGov Business предприниматели могут получать необходимые сведения онлайн, в удобном формате и без посещения организаций. Развитие таких цифровых решений позволяет сделать востребованные финансовые инструменты более доступными и способствует дальнейшей цифровизации взаимодействия государства и бизнеса.

Обновления реализованы благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и АО «Государственное кредитное бюро».