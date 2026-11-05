В Лондоне обсудили механизмы финансирования инфраструктурных проектов Alatau City

Практические механизмы привлечения капитала стали предметом переговоров с глобальным руководителем направления по работе с государственным сектором Standard Chartered Чарльзом Корбеттом.

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Канатом Бозумбаевым провела переговоры с представителями Правительства Великобритании, экспортно-кредитного агентства UK Export Finance (UKEF), международных банков и образовательных организаций. Главными темами стали финансирование инфраструктуры Alatau City, привлечение британских технологий и развитие сотрудничества в сфере образования и искусственного интеллекта.

На круглом столе с руководством UKEF рассмотрены возможности финансирования энергетических, транспортных и коммунальных проектов Alatau City с использованием экспортных кредитов, банковских гарантий и других инструментов государственной поддержки британского экспорта.

Казахстанская сторона предложила сформировать перечень приоритетных проектов, которые могут быть реализованы с привлечением британских инженерных компаний, производителей оборудования и финансовых институтов в сфере строительства энергетических объектов, систем водоснабжения и водоотведения, транспортной инфраструктуры.

В ходе встречи с парламентским заместителем министра иностранных дел Великобритании лордом Стюартом Вудом обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства двух стран. Стороны рассмотрели участие британского бизнеса в инфраструктурных и технологических проектах, а также перспективы сотрудничества в энергетике, промышленности и цифровой экономике.

Практические механизмы привлечения капитала стали предметом переговоров с глобальным руководителем направления по работе с государственным сектором Standard Chartered Чарльзом Корбеттом. Обсуждены возможности синдицированного кредитования, совместного финансирования с международными институтами развития и использования гарантий экспортно-кредитных агентств.

Отдельная встреча состоялась с государственными министрами Великобритании Анасом Сарваром, Крисом Макдональдом и Канишкой Нараяном. В центре переговоров вопросы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, внедрения британских технологий и развитие совместных проектов в области науки, инноваций и искусственного интеллекта. Рассмотрены перспективы применения цифровых решений в управлении городской инфраструктурой Alatau City.

В рамках образовательного направления казахстанская делегация провела переговоры с руководством Magdalen College School. Обсуждена возможность открытия в Alatau City школы международного уровня, внедрения британских образовательных программ и организации совместной подготовки педагогов.