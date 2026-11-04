Один из районов Алматы станет испытательным полигоном для беспилотных авто

Постановление вводится в действие с 12 октября 2026 года.

Постановлением акимата города Алматы определены территории испытательных полигонов и маршрутов дорог общего пользования в городе Алматы для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, передает Zakon.kz.

"Определить в городе Алматы испытательный полигон в Алмалинском районе и маршруты движения по дорогам общего пользования для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления", – говорится в документе.

Всего определено 122 маршрута дорог общего пользования для реализации пилотного проекта.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.