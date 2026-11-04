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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Один из районов Алматы станет испытательным полигоном для беспилотных авто

    Постановление вводится в действие с 12 октября 2026 года.

    4 ноября 2026 18:00, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Софт

    Постановлением акимата города Алматы определены территории испытательных полигонов и маршрутов дорог общего пользования в городе Алматы для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления, передает Zakon.kz.

    "Определить в городе Алматы испытательный полигон в Алмалинском районе и маршруты движения по дорогам общего пользования для реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления", – говорится в документе.

    Всего определено 122 маршрута дорог общего пользования для реализации пилотного проекта.

    Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

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