Тысячи юных инженеров: проект Ozyq Urpaq масштабируется на 14 городов Казахстана

Проект направлен на повышение квалификации педагогов, развитие инженерного мышления школьников и трансфер передовых знаний в сфере электроники и программирования.

Проект по робототехнике Ozyq Urpaq продолжает масштабироваться, открывая новые возможности для школьников и преподавателей по всей республике. В трех городах Казахстана – Кокшетау, Атырау и Таразе – стартовал новый сезон проекта. 3 ноября состоялось официальное открытие пятого года его реализации. Проект ведет школа робототехники Robotek при генеральном спонсорстве Фонда Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Проект Ozyq Urpaq направлен на повышение квалификации педагогов, развитие инженерного мышления школьников и трансфер передовых знаний в сфере электроники и программирования. В 2026-2027 учебном году проект охватит 15 школ: три в Атырау, шесть в Кокшетау и шесть в Таразе.

Сначала специалисты Robotek проведут обучающий курс для педагогов из регионов. В течение учебного года учителя будут получать методическую и техническую поддержку. Затем педагоги в рамках факультативных занятий по специально разработанной методике в течение полугода станут передавать полученные знания ученикам. Планируется охватить факультативами более 750 детей в возрасте от девяти до 14 лет.

В марте 2027 года среди школ-участниц состоится итоговое соревнование по робототехнике. Команды продемонстрируют знания и навыки, приобретенные за время обучения, запрограммировав роботов для выполнения заданий на специальных аренах. Соревнования станут отличной возможностью для школьников применить полученные знания на практике и продемонстрировать результаты своей работы.

В целом за четыре предыдущих года проект Ozyq Urpaq охватил 11 городов Казахстана и 55 школ, обучил более 4 000 детей и подготовил 133 учителя по робототехнике. С новым сезоном география проекта расширится до 14 городов и 70 школ, общее число участников приблизится к 4 800 детям, а количество подготовленных учителей – к 160.

Шаг за шагом проект Ozyq Urpaq расширяет свои горизонты, превращая увлечение робототехникой в реальные навыки будущего для тысяч казахстанских школьников. Впереди – новый сезон открытий, упорной работы и ярких побед.