Минздрав усилит контроль за безопасностью лекарственных средств

С 2027 года расширяются инструменты государственного надзора за качеством лекарственных средств и медицинских изделий.

С 1 января 2027 года вступают в силу законодательные нормы, предусматривающие проведение внепланового отбора образцов лекарственных средств и медицинских изделий без предварительного уведомления. Также предусмотрены механизмы временного приостановления деятельности субъектов и действия регистрационных удостоверений в установленном порядке. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Новые инструменты позволят оперативнее выявлять нарушения, принимать меры реагирования и предупреждать обращение некачественной продукции.

Кроме того, с 2026 года в Казахстане вводится один из новых законодательно закрепленных механизмов, который предусматривает возможность регистрации лекарств по инициативе государства.

Теперь процедура может быть инициирована без ожидания соответствующей заявки от производителя. В рамках нового механизма начата регистрация более 112 незарегистрированных препаратов, закупленных Единым дистрибьютором.

Это позволит расширить перечень доступных пациентам лекарств и обеспечить возможность применения необходимой терапии, в том числе при тяжелых и редких заболеваниях.

Отдельное направление — цифровизация фармаконадзора. В стране разработана и внедрена цифровая система, обеспечивающая сбор и анализ сообщений о нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов. Она интегрирована с медицинскими информационными системами и глобальной базой данных Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, разработан отдельный цифровой сервис для регистрации сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации. Это позволит своевременно выявлять потенциальные риски, анализировать поступающую информацию и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности пациентов.

Таким образом, работа ведется одновременно по двум направлениям: сокращение барьеров для доступа к необходимым препаратам и усиление контроля на всех этапах их обращения.

Напомним — 3 декабря 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.