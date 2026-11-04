Аудиторы будут проверять антифрод-системы банков по требованию АРРФР

Публичное обсуждение проекта продлится до 12 ноября 2026 года на портале «Открытые НПА».

При аудите иной информации в банках аудиторы будут оценивать систему управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов, в том числе работу антифрод-системы и взаимодействие с антифрод-центром Национального банка. Кроме того, предлагается уточнить условия, на которых при расчете норматива К3 учитывается залог акций и долей крупных промышленных предприятий горнометаллургической отрасли и недропользования. Поправки предложены в проекте постановления правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «О внесении изменения и дополнений в некоторые постановления правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам регулирования банковской деятельности», передает Uchet.kz.

Изменения планируется внести в два постановления правления АРРФР: № 34 об аудите иной информации и № 85 о пруденциальных нормативах для банков. Новое постановление планируется ввести в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аудит иной информации — это проверка, которую аудиторская организация проводит по требованию АРРФР. Аудиторы оценивают системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, информационной безопасности и противодействия отмыванию денег в финансовой организации. Решение направить требование принимает коллегиальный орган агентства. Основанием служат результаты выполнения финансовой организацией плана мероприятий, который составляют после обсуждения с регулятором рисков и недостатков, выявленных в рамках риск-ориентированного надзора. В решении определяется детальный перечень вопросов для проверки.

Перечень вопросов утвержден постановлением правления АРРФР от 31 марта 2026 года № 34. Сейчас в разделе об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля 15 вопросов. Последний из них касается эффективности системы трех линий защиты.

Проектом предлагается дополнить этот раздел 10 вопросами о рисках мошенничества и противоправных инцидентов. Аудиторы будут оценивать:

— эффективность системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов, полноту и эффективность политики и процедур управления ими;

— идентификацию, оценку, мониторинг и контроль таких рисков, полноту реестра рисков мошенничества и противоправных инцидентов;

— способы, методы и модели оценки рисков, их соответствие уровню сложности операций банка и адаптацию к новым схемам мошенничества;

— выявление подозрительных операций с признаками мошенничества или противоправных инцидентов, мониторинг поведения клиентов, работников и третьих лиц;

— работу антифрод-системы, включая автоматизированные сценарии, модели и правила выявления подозрительной активности, мониторинг операций в цифровых каналах обслуживания;

— взаимодействие банка с антифрод-центром Национального банка, в том числе полноту, своевременность и достоверность передачи сведений о подозрительных операциях;

— механизмы предотвращения мошенничества при оказании финансовых услуг через электронные каналы обслуживания, включая сессионный антифрод и риск-ориентированный подход к клиентам;

— полноту и своевременность управленческой отчетности по рискам мошенничества и ее представление органам управления банка;

— адекватность и достаточность мер банка по минимизации рисков мошенничества и противоправных инцидентов;

— уязвимость услуг, продуктов банка и способов их предоставления рискам мошенничества и противоправных инцидентов.

Также предлагается дополнить требования к аудиторскому заключению. Сейчас выводы аудиторской организации формируются с учетом трех факторов: доказательств, противоречащих другим полученным доказательствам; информации, которая ставит под сомнение надежность документов и ответов на запросы; обстоятельств, требующих дополнительных исследований. Четвертым фактором станет наличие обстоятельств, свидетельствующих о недостатках системы управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов, неэффективности антифрод-контролей либо несоблюдении требований к формированию системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и филиалов банков-нерезидентов.

Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (К3) входит в число пруденциальных нормативов, обязательных для банков. Он ограничивает размер риска банка на одного заемщика по отношению к собственному капиталу банка. Методика расчета утверждена постановлением правления АРРФР от 28 апреля 2026 года № 85.

Проектом предлагается изложить в новой редакции абзацы 16–18 подпункта 7) части первой пункта 62 пруденциальных нормативов для банков с универсальной и базовой банковскими лицензиями. Эти абзацы касаются стоимости принятых банком в залог акций или долей участия в уставном капитале юридического лица, которое является крупным промышленным предприятием. В новой редакции речь пойдет о предприятиях, которые работают:

— в горнометаллургической отрасли;

— в отрасли недропользования, в том числе по разведке и (или) добыче твердых и жидких полезных ископаемых в Казахстане, их переработке и производству конечной продукции.

Норма также будет распространяться на юридических лиц из одной группы с таким предприятием. В формулировку включены и предприятия, способствующие локализации производства и импортозамещению готовой продукции, с долей казахстанских собственников в уставном капитале не менее 40%.

Норма будет применяться при одновременном выполнении двух условий:

— общее количество работников группы лиц в Казахстане составляет не менее 40 000 человек;

— общая выручка группы лиц, включая выручку от продажи Национальному банку, составляет не менее одного триллиона тенге в год.

По замыслу разработчика, изменения в расчете К3 должны расширить возможности банков по финансированию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.