Умные каски: на электросетях Алматы внедрены экшн-камеры

Министерство энергетики РК проводит системную работу по повышению безопасности на объектах энергетической инфраструктуры и предупреждению производственного травматизма.

В АО «Алатау Жарық Компаниясы» внедряют экшн-камеры для повышения безопасности при выполнении работ на электрических сетях и предупреждения производственного травматизма. В 2024 году в рамках пилотного проекта были введены в эксплуатацию первые экшн-камеры. На сегодня их общее количество достигло 268 единиц - умными касками оснащены все оперативно-выездные бригады районов электрических сетей Алматы и Алматинской области. Продолжается оснащение мастерских бригад.

Камеры позволяют контролировать соблюдение требований безопасности в режиме реального времени. Руководители РЭС, диспетчеры и специалисты по охране труда могут оперативно выявлять риски и при необходимости требовать приостановки работ. Видеозаписи также регулярно анализируются, а при выявлении нарушений с работниками проводятся разъяснительные беседы и дополнительные инструктажи.

Внедрение экшн-камер способствует усилению контроля за соблюдением требований охраны труда, своевременному выявлению опасных ситуаций и принятию мер по предотвращению несчастных случаев на производстве.