На сайте Курултая открыли спецраздел для приема предложений экспертов

Спецраздел создан для направления предложений в 8 экспертных советов, созданных при парламентском Комитете по цифровизации, инновациям и науке.

Теперь каждый гражданин и специалист может направить свои предложения через официальный сайт Курултая. Эта инициатива направлена на развитие открытого диалога с гражданами и экспертным сообществом, сбор предложений по совершенствованию действующего законодательства, а также новых идей и инициатив в соответствующих сферах, передает Kazpravda.kz.

Цель — учитывать мнение общества и экспертного сообщества при выработке эффективных решений, способствующих развитию страны.