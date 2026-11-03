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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    На сайте Курултая открыли спецраздел для приема предложений экспертов

    Спецраздел создан для направления предложений в 8 экспертных советов, созданных при парламентском Комитете по цифровизации, инновациям и науке.

    3 ноября 2026 18:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Теперь каждый гражданин и специалист может направить свои предложения через официальный сайт Курултая. Эта инициатива направлена на развитие открытого диалога с гражданами и экспертным сообществом, сбор предложений по совершенствованию действующего законодательства, а также новых идей и инициатив в соответствующих сферах, передает Kazpravda.kz.

    Цель — учитывать мнение общества и экспертного сообщества при выработке эффективных решений, способствующих развитию страны.

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