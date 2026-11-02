Цифровизация железнодорожных грузоперевозок ЕАЭС-Китай выходит на опытные рельсы

Первые перевозки с востребованными видами грузов по цифровым документам уже запущены через пункт пропуска «Гродеково-Суйфэньхэ».

Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил по итогам заседания Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.

«Проведенная сторонами в 2025 году работа позволила перейти к опытным перевозкам по электронной накладной с применением безбумажной технологии между Россией и Китаем. Первые перевозки с востребованными видами грузов — уголь, удобрения, товары народного потребления — по цифровым документам уже запущены через пункт пропуска «Гродеково-Суйфэньхэ», — отметил министр ЕЭК.

Андрей Слепнев надеется, что в ближайшее время будет готов к подписанию пакет документов для налаживания аналогичных перевозок с Казахстаном.

Также при грузоперевозках между ЕАЭС и Китаем был отмечен прогресс в тестировании обмена электронными ветеринарными сертификатами, что особенно важно с учетом значимой доли сельхозпродукции во взаимной торговле.

«Предлагаем тиражировать эту модель для полноценного перехода на электронные ветеринарные сертификаты, а также придать импульс процессу интеграции электронных систем компетентных органов наших стран в области карантина растений», — обозначил Андрей Слепнев.

Обсуждая тему транспортной связанности, стороны выразили намерение провести совместную работу по развитию транзитных перевозок из государств ЕАЭС через территорию Китая в направлении стран Юго-Восточной Азии и договорились организовать соответствующие консультации.