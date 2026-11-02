Премьер поручил применять ИИ на всех этапах бюджетного процесса и создать систему казначейства

Цифровые решения должны создавать возможность для онлайн-мониторинга, проведения аудита данных и бюджетных операций в режиме реального времени.

В ходе заседания правительства по реализации Послания президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития расширить использование цифровых инструментов и широко применять возможности искусственного интеллекта в бюджетных процедурах, передает Uchet.kz.

«Нужно обеспечить сквозной форматно-логический контроль и автоматизированную перепроверку данных на всех этапах бюджетного процесса, включая выявление рисков нецелевого либо неэффективного использования бюджетных средств. Цифровые решения должны создавать возможность для онлайн-мониторинга, проведения аудита данных и бюджетных операций в режиме реального времени», — отметил Олжас Бектенов.

Министерству финансов поручено обеспечить создание информационной системы казначейства, а также интеграцию информационных систем государственного управления доходами и расходами бюджета.