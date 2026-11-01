ФБР обвинило Северную Корею в краже более $6 млрд с Binance

Для покрытия потерь компания выделила более $6,34 млрд.

Биткоин и другие криптовалюты упали в цене, когда появились сообщения о взломе горячих кошельков крупнейшей в мире криптобиржи Binance. С известных кошельков биржи выведены активы на сумму более $3 млрд. Позже основатель Binance Binance Чанпэн Чжао подтвердил взлом и заявил, что средства пользователей в безопасности. ФБР связывает атаку с северокорейской кибердеятельностью, которую отслеживает под названием TraderTraitor, передает Курсив.

Биржа пообещала покрыть финансовые потери и анонсировала поэтапное возобновление вывода средств 1 ноября.

«За кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance, произошедшую примерно 29 октября 2026 года, несет ответственность Корейская Народно-Демократическая Республика», — говорится в заявлении ФБР.

Совместно с Секретной службой и подразделением уголовных расследований Налогового управления США бюро установило, что злоумышленники конвертируют похищенные активы преимущественно в Ethereum.

В дальнейшем, по оценке ведомства, хакеры могут использовать децентрализованные финансовые сервисы и платформы мгновенного обмена для отмывания средств. ФБР опубликовало связанные с атакой криптоадреса и призвало участников рынка блокировать операции с ними.

В сообщении от 31 октября Binance заявила, что восполнила около 90% затронутых активов. Для покрытия потерь компания выделила более $6,34 млрд. Оставшиеся токены биржа намерена закупать на рынке и через внебиржевые сделки.

«Binance понесет финансовые потери от этой кражи активов, а не пользователи», — подчеркнули в компании.

Первый этап восстановления вывода средств Binance запланировала на 1 ноября с 11:00 до 14:00 по времени Казахстана. Доступ к операциям будут открывать постепенно.

После атаки команды провели дополнительные проверки безопасности платформы и затронутых сервисов. Внесение депозитов остается доступным.

«Средства пользователей остаются в безопасности. Финансовые последствия кражи средств понесет Binance, а не наши пользователи», — заявили в Binance.