20 проектов геологоразведки и съемку нового масштаба запустят в Казахстане

В промышленном блоке акцент сделан на технологической независимости, наращивании отечественного производства и повышении эффективности мер государственной поддержки.

О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана в сферах недропользования, промышленного производства и инфраструктурного строительства на заседании правительства доложил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан.

В геологической отрасли комплексное изучение недр ведется по двум основным направлениям. В рамках первого направления в республике впервые начата государственная геологическая съемка масштаба 1:50 000. В ближайшие три года запланирована реализация 20 проектов на площади около 100 тыс. км2. Наряду с традиционными методами применяются технология Ionic Leach для выявления скрытых залежей, искусственный интеллект, спутниковые данные и беспилотные летательные аппараты. По предварительным данным уже подтверждена перспективность 7 объектов, которые после завершения исследовательских работ планируется подготовить к выставлению на аукцион в следующем году.

Второе направление охватывает цифровизацию отрасли. На Единой платформе недропользования размещено свыше 70 тыс. геологических отчетов и 109 тыс. контуров изученности. Первичная геологическая информация оцифрована на 100%, что составляет порядка 4,8 млн единиц. Следующим этапом определены интеграция материалов на платформу, перевод исторических массивов данных в машиночитаемый формат и их систематизация с использованием искусственного интеллекта для ускорения поиска новых месторождений.

В промышленном блоке акцент сделан на технологической независимости, наращивании отечественного производства и повышении эффективности мер государственной поддержки.

«Для решения актуальных вопросов развития стратегически значимых материалов на уровне Правительства предусматривается создание специальной комиссии, которая определит единые критерии и сформирует перечень стратегически значимых материалов, включая редкие и редкоземельные металлы. Также предусматривается дальнейшая интеграция Казахстана в глобальные цепочки и создание Национальной лаборатории в сфере критически важных сырьевых материалов в городе Астане. Это позволит определить приоритеты освоения сырьевой базы и снизить зависимость от импорта», — сообщил Иран Шархан.

Для предотвращения перепроизводства и обеспечения баланса мощностей Министерством промышленности и строительства утверждена специальная Методика оценки баланса производственных мощностей. Она регламентирует оценку новых инициатив с учетом емкости рынка, действующих производств и ресурсной обеспеченности, а результаты анализа будут напрямую учитываться при выделении инвестпреференций и господдержки.

В сегменте стройматериалов внутренний спрос на цемент, бетон, железобетонные изделия, гипс и сухие смеси сегодня полностью покрывается отечественными предприятиями. В рамках программы «Народное строительство» будут детально оцифрованы потребности строительного рынка, определены векторы для локализации и привлечены инвесторы. Одновременно внедряются регуляторные фильтры для исключения необоснованной замены казахстанских стройматериалов на зарубежные аналоги в проектно-сметной документации.

Для развития внутристрановой ценности сформирован комплекс стимулирующих и регуляторных мер по продвижению казахстанских товаров и производителей в регулируемых закупках, включая установление четких нормативных обязательств и юридической ответственности. Также разрабатывается модель промышленных кластеров для углубления межзаводской кооперации вокруг крупных заказчиков.

В строительной отрасли и сфере коммунальной инфраструктуры работа Министерства сосредоточена на трех направлениях.

Первое. Переход крупных водопотребляющих предприятий на оборотное и повторное водоснабжение.

Второе направление — качественное и бесперебойное водоснабжение сел. По поручению Главы государства обеспечен полный охват населения доступом к питьевой воде. Следующая задача — обеспечение бесперебойной подачи воды, надлежащего качества услуг и устойчивой эксплуатации построенных объектов.

Третье направление. Реализация задач в сфере масштабного строительства. В этом году вступил в силу новый Строительный кодекс, предусматривающий цифровизацию разрешительных процедур, усиление контроля за строительством и увеличение гарантийных сроков объектов до 5 лет, а для несущих конструкций до 10 лет. В соответствии с Посланием Главы государства приоритетное внимание уделяется повышению качества и безопасности строительных объектов, а также своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой. При планировании объектов социальной инфраструктуры будет применяться система региональных стандартов.

Для обеспечения качества и соблюдения сроков строительства будет усилен контроль за реализацией проектов за счет ведения исполнительной технической документации в информационной системе «Е-Құрылыс».