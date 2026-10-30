AI-ассистенты и блогеры: как формируются бьюти-тренды онлайн

Итоги первой медиапремии «Золотого яблока» в Казахстане.

«Золотое Яблоко» подвело итоги первой медиапремии «Красиво!»/ «Әдемі!». Ее вручили журналистам и блогерам, которые пишут о красоте, ретейле и культуре потребления. За 14 наград боролись 95 номинантов — победителей выбирали читатели и подписчики. Перед церемонией прошел паблик-ток о бьюти-рынке Казахстана, где «Золотое Яблоко» представило результаты своего исследования о рациональности шоппинга, доверии к источникам информации и бьюти-трендах.

Итоги премии

Голосование проходило на сайте премии с 15 по 25 октября. В каждой из семи номинаций были выбраны по два лауреата — «Гуру» и «Эксперт». Победителями стали:

Журналисты

— Номинация «Красиво сказано» — за материалы о бьюти-индустрии, брендах и людях: Анар Кукиева («Гуру», Tatler Asia) и Айжан Шайкенова («Эксперт», Mustafin Magazine).

— Номинация «По магазинам» — за публикации об офлайн-ретейле: Сания Бердиходжаева («Гуру», NoFake.kz) и Катерина Клеменкова («Эксперт», Inbusiness.kz).

— Номинация «Бьюти в онлайне» — за материалы об электронной торговле: Гүлжан Раманқұлова («Гуру», BAQ.KZ) и Саида Сулеева («Эксперт», Tribune).

Блогеры

— Номинация «Бьюти-открытие» — блоги от 5 000 до 9 999 подписчиков: Нуршат Газизова («Гуру») и Яна Пак («Эксперт»).

— Номинация «Контентмейстер» — от 10 000 до 99 999 подписчиков: Мадина Багдатова («Гуру») и Карина Кунусбекова («Эксперт»).

— Номинация «Лидер бьюти-мнений» — от 100 000 подписчиков: Жанна Нұралы («Гуру») и Камила Кумискалиева («Эксперт»).

— Номинация «Он в бьюти» — блоги, которые ведут мужчины: Диас Алпысбаев («Гуру») и Амиржан Нармашев («Эксперт»).

Помимо номинаций с народным голосованием, свои спецноминации были и у брендов-партнеров — вне основного голосования. VIVIENNE SABÓ вручил награды в номинации «Муза VIVIENNE SABÓ», Sisley Paris — в номинации «За вклад в развитие Sisley Paris в Казахстане», FOR ME by gold apple — «FOR ME by GA с любовью», DARLING — «Beauty Role Model». Еще одну спецноминацию, «Крупным планом», вручило Золотое Яблоко. Полные итоги появятся на сайте премии 30 октября.

В своем официальном письме к гостям и организаторам премии «Красиво!» вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Ж. С. Кушукова сказала: «Желаю лауреатам и номинантам дальнейшего процветания и взаимовыгодного сотрудничества, а казахстанским брендам — расширять присутствие на местном и зарубежных рынках».

Мнение потребителей о шопинге, доверии, местных брендах и источниках информации

«Золотое Яблоко» изучило мнение более 2000 жителей Казахастана о темах, близких к номинациям премии. О том, как казахстанцы выбирают косметику и магазин, а также каким источникам при этом доверяют, ретейлер говорил с экспертами — представителями L’Oréal Kazakhstan, Parfum De Vie и Tiburon Research Kazakhstan. С полной версией исследования можно ознакомиться здесь, ниже — главные выводы исследования:

Ближе всего к теме премии — вопрос о том, откуда покупатели узнают о бьюти-трендах. Блогеров и инфлюенсеров назвали 68% опрошенных, СМИ — 14%. Из форматов чаще всего выбирают интервью с экспертом (48%) и подборку лучших средств (39%), реже всего — обзор с тестом редакции (12%).

Решение о покупке тоже часто принимают по чужому опыту: 94% опрошенных ориентируются на отзывы, а 80% покупают средство после обзоров и распаковок. Срабатывают и соцсети: 70% покупали косметику, о которой узнали из трендов TikTok и Instagram.

Оригинальность товара — один из главных критериев выбора магазина: 80% опрошенных в возрасте 36–55 лет выбирают место покупки по уверенности в подлинности продукции. 31% готовы за такую гарантию переплатить, а 25% за последние один-два года стали требовательнее к оригинальности. Представители бьюти-брендов рассказали, как оригинальный продукт попадает на полки «Золотого Яблока». Важность этого вопроса в своем обращении подчеркнула Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Ж. С. Кушукова: «По имеющейся информации, рынок бьюти-товаров и услуг Казахстана ежегодно растет в среднем на 5%. За этой цифрой стоят новые магазины и салоны, новые производства и рабочие места. Для нас важно, чтобы указанный рост обеспечивался отечественными компаниями, а казахстанская продукция по уходу и декоративная косметика были широко представлены на полках и уверенно выходили на внешние рынки. Следует отметить тенденцию, при которой вопросы красоты рассматриваются в контексте качества, добросовестности и ответственного выбора потребителей. Учитывая, что контрафакт наносит ущерб здоровью человека, подрывая доверие в том числе к добросовестному бизнесу, защита прав потребителей и интеллектуальной собственности является одним из приоритетов государственной политики в сфере торговли. Мы приветствуем практику торговых сетей, в частности „Золотое Яблоко“, основанную на гарантии подлинности продукции и оказании поддержки казахстанским производителям».

Магазин — не просто место покупки. За конкретным товаром сюда идут 75% опрошенных, посмотреть новинки — 47%, а 30% уже неоднократно приходили только ради мастер-классов, розыгрышей и других активностей. В приложении похожая картина: 67% открывают его ради конкретной покупки, а 42% — чтобы полистать каталог и вдохновиться.

Растет популярность казахстанских брендов. Их покупают больше половины опрошенных — 54%, причем чаще всего декоративную косметику. Главные причины, по которым люди выбирают локальные продукты: желание поддержать местных производителей (42%) и доступная цена (41%). В ассортименте «Золотого Яблока» сейчас 31 казахстанский бренд.

Косметику выбирают по чужому опыту: 94% опрошенных ориентируются на отзывы, а 80% покупают средство после обзоров и распаковок. О бьюти-трендах чаще всего узнают от блогеров и инфлюенсеров (68%), а 70% покупали косметику под влиянием трендов TikTok и Instagram.

«Согласно данным исследования, почти половина казахстанок уже сегодня опирается на рекомендации AI-ассистентов при выборе косметики. В будущем выиграют бренды, которые оставляют больше подробной и понятной информации о себе в Сети, ведь она и лежит в основе ответов ИИ», — отметила Ляйсан Хамидуллина, директор по развитию бизнеса Tiburon Research Kazakhstan.