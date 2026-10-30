Прямой эфир: PROFIT Education Day 2026

Трансляция с конференции об информационных технологиях в сфере образования в Казахстане.

30 октября в Алматы проходит конференция PROFIT Education Day 2026, где обсуждается тема информационных технологий в сфере образования.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

09:40 — Образование сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — От знаний к карьере в AWS: как университеты и AWS Academy растят облачных инженеров. Амирхан Оразбай, Forward Deployed Engineer & Преподаватель qCloudy Academy, qCloudy.

11:00 — Learning journey: 7 этапов пути студента и 3 ошибки, из-за которых теряем результат. Елена Войтова.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Нейротехнологии в EdTech: инструменты оценки эффективности образовательного контента. Мария Толстова, директор Центра когнитивных исследований и нейронаук «НейроТомск», Национальный исследовательский Томский государственный университет.

12:20 — Онлайн-обучение как нокаут по педагогическим стереотипам. Игорь Федоренко, руководитель центра дистанционных образовательных технологий, Алматинский Университет Энергетики и Связи.

12:40 — Практика внедрения виртуальных тренажеров-симуляторов в учебный процесс РУДН: от готовых решений к собственным разработкам. Амир Орцханов, руководитель Лаборатории виртуальной реальности Центра развития цифровых технологий в образовательных процессах, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — SDU Digital Ecosystem. Арайлым Мардемханова, ведущий специалист Центра Цифровизации, SDU University.

14:20 — От цифрового университета к AI-Native университету: опыт создания экосистемы Abai Digital. Нуркен Мусабаев, проректор по цифровизации, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

14:40 — Цифровая трансформация вуза: применение систем искусственного интеллекта в управлении, науке и образовании. Калилалло Байтасов, CIO, Kazakh-American University.

15:00 — Oilau.kz — цифровое обучение нового поколения: знания, практика и результат! Аружан Саин, автор проекта Mektep Online.

15:20 — От промпта к образовательному продукту: как создавать курсы, диагностику и интерактивные инструменты с помощью ИИ. Адильмурат Нагашпеков, менеджер по стратегическим партнёрствам и образовательным инновациям, АО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

15:40 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.