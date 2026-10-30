В Казахстане впервые разрабатываются профессиональные стандарты в сфере ВИЭ

Подготовлено пять проектов профессиональных стандартов, охватывающих солнечную и ветровую энергетику, а также электрохимическое производство зеленого водорода.

29 октября 2026 года состоялось заседание Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в области возобновляемых источников энергии Министерства энергетики РК. Впервые в сфере возобновляемых источников энергии ведется разработка профессиональных стандартов. На основе анализа отрасли, технологических процессов и потребностей рынка труда определены наименования профессий и подготовлено пять проектов профессиональных стандартов, охватывающих солнечную и ветровую энергетику, а также электрохимическое производство зеленого водорода.

Проекты устанавливают квалификационные требования к специалистам по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию солнечных и ветровых электростанций, а также к специалистам в области производства зеленого водорода.

Разработка профстандартов ведется с учетом поручения Премьер-Министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова по разработке и утверждению 100 профессиональных стандартов с включением компонентов искусственного интеллекта и цифровых компетенций. В проектах для сферы ВИЭ отражаются требования, связанные с цифровой трансформацией энергетики, в том числе применением цифровых систем мониторинга, автоматизированного управления, анализом производственных данных и использованием инструментов искусственного интеллекта.

Участники заседания также рассмотрели Отраслевой план развития системы квалификаций и навыков в сфере ВИЭ на 2027–2029 годы, направленный на развитие квалификаций и подготовку кадров с учетом перспективных потребностей отрасли.

В ближайшее время проекты пяти профессиональных стандартов планируется разместить на Открытом портале нормативных правовых актов для публичного обсуждения.