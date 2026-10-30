В Казахстане цифровизируют водные ресурсы и внедряют ИИ в сельское хозяйство

В 2027 году планируется запуск Smart Data Agro и внедрение технологий Smart Farm, в 2028-м – единой цифровой экосистемы Smart Agro Platform.

На заседании правительства по реализации Послания «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о реализации поручений Главы государства по цифровизации водных ресурсов и внедрению искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс.

Разработана Национальная цифровая система водных ресурсов. Автоматизирован весь процесс — от подачи заявки до произведения оплаты за потребление воды. Пять водохранилищ получили цифровые двойники. До конца 2027 года планируется охватить все водохранилища.

В 2027 году планируется запуск Smart Data Agro и внедрение технологий Smart Farm, в 2028-м — единой цифровой экосистемы Smart Agro Platform.

«Цель цифровизации транспортной отрасли — полный отказ от бумажных товарно-транспортных накладных при внутренних и международных перевозках. Реализуются проекты по электронным разрешениям и электронным накладным. Пилоты реализуются уже с рядом стран», — отметил министр.

В сфере финансов предусмотрена модернизация четырех ключевых цифровых систем. Их развитие позволит объединить основные этапы управления госфинансами, то есть планирование, исполнение бюджета, учет и аудит в единую цифровую экосистему. Искусственный интеллект позволит предотвращать необоснованные и неэффективные бюджетные расходы.

Ведется работа по созданию цифровых двойников городов на основе решений, реализованных в Астане. В столице внедрены компоненты цифрового двойника такие, как цифровая карта дорог и инфраструктуры, интеллектуальное видеонаблюдение, мониторинг состояния коммунальных сетей, управление транспортными потоками и ИИ-аналитика. В настоящее время данный опыт распространяется и на другие города.

«Одним из первых к этой работе подключился Алматы. Параллельно ведется работа по Шымкенту и другим областным центрам. Это позволит заблаговременно выявлять риски аварий, оптимизировать транспортные потоки, повышать безопасность и эффективность работы городских служб», — уточнил Жаслан Мадиев.

Отдельный приоритет — развитие народной цифровой экономики. Более 20 цифровых платформ уже дают возможность зарабатывать свыше 500 тысячам казахстанцев.

«Следующий шаг — сделать эти возможности доступными для жителей сел. Для этого последовательно развивается инфраструктура связи. Параллельно работа будет сосредоточена на следующих направлениях. Первое: подключение сельских предпринимателей к действующим маркетплейсам для расширения рынков сбыта продукции. Второе: развитие сети пунктов приема и выдачи заказов, организация доставки, в том числе в отдаленные населенные пункты. Третье: обучение населения электронной коммерции, работе с цифровыми платформами и инструментами искусственного интеллекта. Планируется реализовать пилотные проекты в этом направлении. Это позволит создать дополнительные возможности для предпринимательства, занятости и роста доходов населения в регионах. При этом обучение населения электронной коммерции важно связать с возможностями трудоустройства. Для этого планируем запустить платформу upskilling, интегрированную с платформами занятости. Ее задача — переобучение и содействие трудоустройству. Для успешной реализации необходимо дополнить перечень видов деятельности для самозанятых 13 цифровыми направлениями. Глава государства в своем Послании предложил развивать токенизацию, чтобы граждане могли становиться совладельцами компаний, а бизнес — напрямую привлекать капитал. Сегодня работа ведется в трех регуляторных режимах: национальном, Международного финансового центра „Астана“ и Alatau City. В рамках развития токенизации планируется упрощение запуска проектов, их масштабирование и гармонизация регулирования трех юрисдикций», — рассказал министр.