Цифровую карту семьи интегрируют с системами банков второго уровня

Методика оценки социального благополучия семьи доработана с учетом реального положения граждан.

В рамках исполнения поручения Главы государства в Казахстане проводится комплексная работа по пересмотру социальной политики и совершенствованию механизмов предоставления государственной поддержки. Главной задачей является предоставление государственной помощи только тем, кто в ней действительно нуждается, подчеркнул министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

На сегодня сформирована и активно функционирует рабочая группа под председательством заместителя Премьер-министра. В его работе принимают участие представители Администрации Президента, Агентства по стратегическому планированию и реформам, министерств нацэкономики и финансов, а также других центральных государственных органов.

Проведена экспертиза нормативных правовых актов. Доработана Методика определения социального благополучия семьи. На данный момент вносятся корректировки, с учетом материального положения семей. Совместно с Министерством искусственного интеллекта ведется ревизия 30 информационных систем государственных органов для актуализации данных.

Акимами регионов созданы региональные штабы. Совместно с акиматами осуществляется верификация материального положения получателей пособий. По всем мероприятиям работы будут обеспечены в установленные сроки. В ноябре т. г. все работы по совершенствованию механизмов для поэтапного введения с 1 января 2027 года принципа нуждаемости будут завершены.

Подготовлены необходимые изменения в постановление правительства по двум видам пособий.

В декабре будет обеспечена интеграция Цифровой карты семьи с системами банков второго уровня. В целом, методика оценки социального благополучия семьи доработана с учетом реального положения граждан. В частности, изменены подходы к оценке доходов и кредитных обязательств, включая ипотечные займы. Учтены наличие и состояния автомобилей и сельскохозяйственной техники.

«Мы полностью исключили сельхозтехнику свыше 20 лет. Индивидуальное предпринимательство и наличие юридического лица не будет учитываться. Также не будем принимать во внимание наличие мелких земельных участков и личного подсобного хозяйства. При этом предусматривается учет расходов на содержание семьи, наличие кредитов, также если в семье единственный кормилец и единственное жилье», — отметил министр.

Реализацию пилота по внедрению принципа нуждаемости предлагается осуществить с 1 января 2027 года следующим образом: первый этап — в январе–феврале; второй — в феврале–апреле. На первом этапе в рамках пилотной апробации будет проверена эффективность оптимизации социальной помощи. С учетом результатов пилота масштабирование этой работы продолжится.