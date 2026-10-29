Аймагамбетов назвал цифровизацию новой причиной перегрузки учителей

Парламентарий анонсировал поправки в закон, которые ограничат привлечение учителей к требованиям вести родительские чаты, снимать видеоролики и исполнять другие не предусмотренные обязанности в личное время.

Цифровизация стала новой причиной перегрузки казахстанских учителей, и эта проблема в последние годы только усугубляется. Об этом заявил депутат Курултая Асхат Аймагамбетов в кулуарах парламента. По словам парламентария, педагоги в Казахстане до сих пор выполняют большое количество несвойственной им работы. А с внедрением новых информационных систем директора школ стали еще чаще привлекать учителей к сбору данных и заполнению отчетности, передает Курсив.

«И учитель опять приглашает к себе родителя, требует у него какие-то данные. Иногда даже персональные данные, что ни в какие ворота», — заявил депутат.

Однако Аймагамбетов подчеркнул, что закон о статусе педагога впервые дал правовые гарантии казахстанским учителям. Поэтому педагоги, которых заставляют заниматься несвойственной работой, теперь защищены законом.

«Чтобы эти нормы работали, надо, чтобы соответствующие министерства и госорганы постоянно помогали», — отметил он.

Также Аймагамбетов призвал не обвинять Минпросвещения в перегрузке учителей, поскольку основная власть сосредоточена в акиматах. Ведомство же лишь принимает правила.

Кроме того, парламентарий анонсировал поправки в закон, которые ограничат привлечение учителей к требованиям вести родительские чаты, снимать видеоролики и исполнять другие не предусмотренные обязанности в личное время.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.