Сайты объявлений в Казахстане смогут блокировать мошенников по наводке Нацбанка

Площадки уже подключены к Антифрод-центру, однако порядок выявления подозрительной активности и правила взаимодействия платформ с центром должно определить Министерство торговли и интеграции.

Казахстанские интернет-площадки рекламных объявлений смогут получать от Антифрод-центра Нацбанка данные о лицах, включенных в его базы. Это позволит платформам выявлять мошенников и блокировать их аккаунты и объявления. О такой возможности взаимодействия сообщили в Национальном банке. Регулятор отметил, что обмен данными может быть двусторонним. Торговые площадки смогут не только получать информацию из Антифрод-центра, но и передавать ему сведения о мошеннической рекламе и выявленных фиктивных онлайн-продавцах, передает Курсив.

«Одним из возможных механизмов взаимодействия мы рассматриваем предоставление площадкам сведений о лицах, включенных в базы данных Антифрод-центра, в целях осуществления блокировки их аккаунтов и рекламных объявлений, в случае их наличия на платформах», — сообщили в Нацбанке.

В Нацбанке не называют конкретные площадки, однако к ним может относиться, например, OLX, Krisha.kz, Kolesa.kz.

Нацбанк подчеркнул, что сам Антифрод-центр не выявляет подозрительные операции и не принимает решения о блокировке объявлений, аккаунтов или операций. Этим занимаются участники обмена информацией с помощью собственных систем. Задача центра — собирать полученные сведения и оперативно передавать их другим участникам.

Требование об обязательной интеграции информационно-рекламных торговых площадок с Антифрод-центром предусмотрено приказом Минторговли от 14 августа 2026 года. Платформы должны иметь программное обеспечение, которое позволит выявлять и предотвращать признаки мошенничества при размещении и распространении рекламы.

В Нацбанке отметили, что торговые площадки уже подключены к Антифрод-центру. Однако порядок выявления подозрительной активности пользователей и правила взаимодействия платформ с центром должно определять Министерство торговли и интеграции. Сам Нацбанк обеспечивает работу системы и доступ к ней участников, но не устанавливает требования к торговым площадкам.

Антифрод-центр Национального Банка — платформа, с помощью которой участники обмениваются информацией о лицах, участвовавших в подозрительных и мошеннических операциях. В контур входят банки, платежные и финансовые организации, сотовые операторы, правоохранительные и иные государственные органы. Идея платформы в том, чтобы сведения, выявленные одним участником, оперативно становились доступны другим и помогали защитить граждан до того, как будет причинен ущерб.

По данным Антифрод-центра Нацбанка, в 2024 году платформа зафиксировала 2 430 случаев мошенничества с использованием фиктивных онлайн-магазинов. В 2025 году их число выросло до 18 163, а в 2026 году достигло 34 268.

Таким образом, показатель 2026 года оказался более чем в 14 раз выше уровня 2024 года. При этом Нацбанк не уточнил, за какой именно период 2026 года приведена статистика.

Сейчас мошенничество с использованием фиктивных онлайн-магазинов остается самым распространенным видом мошенничества среди инцидентов, зафиксированных Антифрод-центром.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.