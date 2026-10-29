«Выжить нереально»: Смышляева объяснила зависимость Казахстана от чужих IT-сервисов

Попытки создать отечественный мессенджер или собственный поисковик упираются не в дефицит талантливых программистов, а в экономику.

История с недавними сбоями зарубежных платформ наглядно показала, насколько сильно казахстанская повседневная жизнь зависит от онлайн-сервисов, чьи сервера и владельцы находятся за прИстория с недавними сбоями зарубежных платформ еделами Казахстана. Почему при мощном IT-секторе мы до сих пор едем на чужих приложениях и реально ли создать свой национальный аналог, рассказала депутат Курултая Екатерина Смышляева, передает Курсив.

Она отметила, что называть Казахстан цифровым аутсайдером было бы ошибкой. Наши банковские приложения уже превратились в полноценные национальные экосистемы и маркетплейсы, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Однако ключевая проблема кроется в узких нишах и поддержке мелких производителей.

«Крупные гиганты предъявляют жесткие требования, которые не все производители могут выполнить. Поэтому отечественные решения нужны. Но здесь прежде всего должны работать рыночные законы, хотя меры господдержки тоже возможны — главное, не слишком увлекаясь, ведь маркетплейсы — это те же торговые площадки, только в цифре», — выделила Смышляева.

Попытки создать отечественный мессенджер или собственный поисковик упираются не в дефицит талантливых программистов, а в суровую экономику. Качественный сервис требует огромных денег на поддержку серверов, безопасность и разработку.

«Цифровые рынки устроены таким образом, что они рассчитаны на масштаб. Для развития качественного мессенджера нужна гигантская база пользователей. Международные приложения работают в десятках стран и забирают огромные аудитории. У них совершенно другая экономика, и с этими глобальными трансграничными игроками нашим доморощенным приложениям крайне тяжело бороться», — подчеркнула депутат.

Показательным примером отечественной разработки остается платформа AITU. Сегодня этот сервис выполняет важнейшую функцию национальной безопасности — обеспечивает защищенный контур для хранения и обмена данными внутри страны.

«У нас есть наше отечественное приложение AITU, которое используется в контуре для обмена информацией, хранящейся на территории нашей страны. Сейчас пробуют присоединить туда государственные услуги. Я думаю, что в конечном итоге суперапп все-таки состоится, но вы видите, как тяжело ему дается каждый шаг даже при системной и патриотической поддержке», — резюмировала Екатерина Смышляева.