В регионах запустят пилотные проекты цифрового развития для сельских производителей

Таким образом планируется помочь производителям наладить сбыт продукции.

Об этом президент Касым-Жомарт Токаев сказал 28 октября в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Эти проекты Глава государства связал с построением народной цифровой экономики, передает Uchet.kz.

«В следующем году правительству совместно с бизнес-сообществом нужно запустить в ряде регионов пилотные проекты цифрового развития, которые помогут сельским производителям наладить сбыт своей продукции. Успешные практики надо масштабировать во всех регионах, — сказал Президент. — Для построения народной цифровой экономики важно, чтобы возможности людей не зависели от места их проживания. Наши граждане, живущие будь то в сельской местности или в городах, должны научиться пользоваться смартфоном в качестве инструмента получения законных заработков».

Для этого государственную поддержку предпринимательства свяжут с возможностями маркетплейсов и других частных сервисов.

«Предстоит объединить действующие государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями частных маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов. Помимо выдачи кредитов и субсидирования, необходимы дополнительные цифровые инструменты для производства и реализации товаров», — подчеркнул глава государства.

Стратегической целью народной цифровой экономики Токаев назвал использование возможностей современных технологий для благополучия каждого гражданина.