Касым-Жомарт Токаев призвал изменить отношение к интернету.

Правительство до конца 2026 года сформирует упрощенный правовой режим цифровой занятости. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев сказал 28 октября в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», передает Uchet.kz.

«Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга — дорогостоящей игрушкой, убивающей время, — сколько эффективным рабочим инструментом. Поэтому правительство до конца года сформирует упрощенный правовой режим цифровой занятости», — сказал Президент.

Глава государства призвал изменить отношение к интернету.

«В общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда», — отметил Токаев.

По его словам, сегодня любой гражданин может за несколько минут открыть банковский счет, оформить рассрочку или купить товар, не выходя из дома: «Сейчас миллионы наших граждан ежедневно пользуются маркетплейсами, сервисами доставки еды и заказа такси и множеством других услуг, включая банковские сервисы, где Казахстан, надо признать, опередил многие, казалось бы, передовые страны. Но нужно идти вперед».

Для высокопродуктивной цифровой экономики в стране есть все необходимое: образованная и креативная молодежь, доступный интернет и развитая цифровая инфраструктура. Цель — построить по-настоящему народную цифровую экономику.

«На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей», — сказал Глава государства.

Отдельно Президент остановился на новых технологиях: «Мы, по сути, только начали работу по коммерциализации искусственного интеллекта, токенизации активов, развитию блокчейн-технологий и цифровых платформенных экосистем. Предстоит разработать программу практического использования цифровизации в экономике».