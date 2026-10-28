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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Владельцев дронов обяжут иметь страховку

    Новый комплексный план развития беспилотных технологий одобрило правительство.

    28 октября 2026 19:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В утвержденном правительством Казахстана комплексном плане развития беспилотных систем до 2029 года содержится целый ряд требований к владельцам дронов. Прорабатывается введение обязательного страхования ответственности владельцев дронов, регламентация требований к кибербезопасности каналов связи и выдача сертификатов операторов через специализированные ЦОНы, передает Sputnik.

    Часть функций по контролю за беспилотниками будет передано в МВД.

    «Возрастающая интенсивность полетов требует своевременной защиты общественного порядка. В этой связи в рамках реинжиниринга нормативной базы предусмотрена передача части государственных функций по контролю и надзору за эксплуатацией и оборотом беспилотных систем в ведение Министерства внутренних дел РК», — сообщают в МИИЦР РК.

    Отдельное внимание уделяется подготовке кадров в сфере беспилотного транспорта и техники.

    «В школах во всех регионах республики начнется открытие кабинетов авиамоделирования, оснащение современных STEAM-кабинетов специализированным оборудованием по БАС, а базовые навыки пилотирования и технической грамотности войдут в модули начальной военной подготовки. На уровне технического, профессионального и высшего образования будут обновлены учебные программы под запросы реального рынка», — рассказали в ведомстве.

    Также планируется организовать ежегодные университетские соревнования по беспилотным технологиям.

    А еще планируется подготовка не менее 1 тысячи квалифицированных специалистов новой формации. Это: операторы, инженеры-конструкторы, разработчики встраиваемого ПО и ИИ, специалисты по кибербезопасности и сервисному обслуживанию.

    «Одним из приоритетных шагов станет развертывание Единой цифровой платформы БАС и систем автоматизированного управления движением беспилотников (UTM). Главная цель проекта — полный отказ от бумажной бюрократии и перевод всего взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов в прозрачный электронный формат. Подача заявок, учет, регистрация аппаратов и оперативное согласование маршрутов полетов будут производиться через единый цифровой сервис, что сведет к минимуму барьеры и многократно ускорит разрешительные процедуры», — заявили в ведомстве.

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