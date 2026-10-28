В Казахстане присвоение ПИН-кодов на алкоголь переводят в цифровой формат

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года.

Приказом министра финансов от 19 октября 2026 года внесены изменения в Правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов на производимые и импортируемые этиловый спирт и алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции), передает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции. Так, персональные идентификационные номера-кода присваиваются производителям и импортерам этилового спирта и вина наливом, алкогольной продукции (кроме пивоваренной продукции), производимого в Казахстане или ввозимого на территорию РК.

Заявления и результаты государственной услуги будут оформляться через цифровую систему на портале Qoldau.kz вместо обращения в «Правительство для граждан». Срок рассмотрения заявления — 2 рабочих дня со дня поступления.

Заявление на этиловый спирт и вино наливом необходимо подать минимум за 3 рабочих дня до начала производства или импорта.

При техническом сбое системы услугодатель должен обратиться в службу поддержки в течение 30 минут.

Предусмотрено, что услугодатель отказывает в присвоении персональных идентификационных номеров-кодов в следующих случаях:

— отсутствия постановки на регистрационной учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, по месту нахождения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением

— наличия присвоенного персонального идентификационного номера-кода на этиловый спирт или вина наливом, алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции).

При получении отказа в присвоении персонального идентификационного номера-кода в указанные случаях услугополучатель может подать заявление на присвоение персонального идентификационного номера-кода повторно.