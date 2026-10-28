Токаев призвал ускорить токенизацию активов в Казахстане

Для построения народной цифровой экономики важно, чтобы возможности людей не зависели от места их проживания — Президент.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана рассказал, как смартфоны могут стать инструментом заработка для граждан и какие изменения для этого подготовит правительство. Президент заявил, что в РК только начали работу по коммерциализации искусственного интеллекта, токенизации активов, развитию блокчейн-технологий и цифровых платформенных экосистем, передает Zakon.kz.

«Предстоит разработать программу практического использования цифровизации в экономике. Сейчас миллионы наших граждан ежедневно пользуются маркетплейсами, сервисами доставки еды и заказа такси и множеством других услуг, включая банковские сервисы, где Казахстан, надо признать, опередил многие, казалось бы, передовые страны. Но нужно идти вперед. У нас есть все необходимое, чтобы придать мощный импульс развитию по-настоящему высокопродуктивной цифровой экономики. Наша молодежь образованная и креативная, в стране функционирует доступный интернет, создана развитая цифровая инфраструктура. Сегодня любой гражданин может за несколько минут открыть банковский счет, оформить рассрочку или приобрести товар, не выходя из дома», — озвучил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, на следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей.

«Нужно сменить парадигму, рассмотреть стоящие перед нами задачи с другого ракурса. Наша цель — построить по-настоящему народную цифровую экономику. В общественном сознании интернет должен восприниматься не только как пространство потребления и развлечения, но и как виртуальная территория созидания и труда. Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга — дорогостоящей игрушкой, убивающей время, — сколько эффективным рабочим инструментом. Поэтому правительство до конца года сформирует упрощенный правовой режим цифровой занятости», — продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что для построения народной цифровой экономики важно, чтобы возможности людей не зависели от места их проживания.

«Наши граждане, живущие будь то в сельской местности или в городах, должны научиться пользоваться смартфоном в качестве инструмента получения законных заработков. Предстоит объединить действующие государственные меры поддержки предпринимательства с возможностями частных маркетплейсов, банков, логистических компаний и цифровых сервисов. Помимо выдачи кредитов и субсидирования, необходимы дополнительные цифровые инструменты для производства и реализации товаров. В следующем году правительству совместно с бизнес-сообществом нужно запустить в ряде регионов пилотные проекты цифрового развития, которые помогут сельским производителям наладить сбыт своей продукции. Успешные практики надо масштабировать во всех регионах», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что следует в полной мере реализовать потенциал токенизации активов, то есть — их перевода в цифровую среду.

«Это позволит гражданам стать совладельцами компаний и различных объектов, а предпринимателям — напрямую привлекать капитал, без излишних посредников. Стратегическая цель построения народной цифровой экономики заключается в использовании возможностей современных технологий для благополучия каждого гражданина», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.