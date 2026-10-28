Токаев раскритиковал цифровизацию в РК: «Пока у нас больше слов, чем дела»

Глава государства заявил о том, что Казахстан обязан создать цифровую экономику.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на тему «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». При этом, по словам Президента, реальная цифровизация в Казахстане подменяется автоматизацией существующих процессов и закупкой дорогостоящих программ.

«Казахстан обязан создать цифровую экономику. Будучи реалистами, правильно оценивающими свои возможности, мы должны использовать все лучшее, что могут дать новые технологии для благополучия нашего народа, — отметил Президент.

Строительство основной инфраструктуры для реализации комплексной стратегии Digital Qazaqstan уже началось. Запущено два суперкомпьютера, до конца года будет введен в строй третий мощный суперкомпьютер. Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспия, возводятся центры обработки данных.

«И это лишь малая часть работы по цифровой трансформации страны. Мы находимся в начале большого пути, ведущего к новому технологическому укладу — заявил Глава государства. При этом, чтобы идти в ногу со временем, необходимо сосредоточиться на достижении практических результатов. — Надо признать, что пока у нас больше слов, чем дела, реальная цифровизация порой подменяется автоматизацией существующих процессов или проведением разного рода мероприятий. Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы».