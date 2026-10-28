«Обманывают Президента ИИ-игрушками»: Абенов раскритиковал чиновников

Член Халық Кеңесі считает, что многие не поняли масштаба идей о цифровой нации и развитии ИИ.

Член Халық Кеңесі Мурат Абенов раскритиковал министерства и акиматы за то, что они не загружают национальные суперкомпьютеры. По его словам, чиновники при этом продолжают пользоваться российскими сервисами. Все потому, что они «боятся за коррупционные схемы, которых выявит искусственный интеллект». Абенов считает, что многие не поняли масштаба идей Президента о цифровой нации и развитии ИИ, передает Курсив.

«Суперкомпьютеры — это заводы по переработке самого дорогого сырья XXI века — данных, — написал Абенов. Он признался, что у него есть „стойкое ощущение“, что сегодня около 90% этих мощностей простаивает. — Железо закупили, ленточки перерезали, отчетами отчитались. А реальной загрузки нет».

При этом данные, госсервисы и стартапы продолжают размещать в «Яндекс Облаке». Аналитику госкомпаний, как он утверждает, обрабатывают на мощностях российских компаний, а часть электронного правительства «де-факто сидит на российских решениях».

«Мы кричим про цифровой суверенитет, а на деле своими же бюджетными деньгами загружаем серверы соседней страны. Пока свое железо простаивает, мы платим за аренду чужого. Это вопрос национальной безопасности», — написал он.

Абенов считает, что причина в «исполнительском параличе» на уровне министерств и акиматов. По его мнению, искусственный интеллект многим чиновникам просто невыгоден, потому что устраняет посредников и схемы.

«Минсельхоз боится ИИ, потому что алгоритм за секунду найдет фиктивные пастбища и мертвые души в субсидиях. Минздрав боится, потому что ИИ вскроет все приписки в поликлиниках», — заявил депутат.

Он также повторил свою критику вузовских проектов: по его словам, часть «отечественных» ИИ-разработок представляет собой обертку над готовыми решениями OpenAI.

Абенов предложил оценивать эффективность руководителей по результату внедрения технологий.

«КПД министра или акима = количество внедренных ИИ-решений, деленное на количество устраненных посредников и ручных согласований. Не сколько ты потратил, а сколько ты автоматизировал», — написал он.

По его оценке, пока всего около десятка чиновников и руководителей нацкомпаний мыслят категориями ИИ, и лишь пара из них готова действовать.

В конце публикации Абенов спросил подписчиков, согласны ли они ввести запрет на закупку госорганами «Яндекс Облака» и других российских сервисов, пока национальные суперкомпьютеры простаивают.

Абенов также раскритиковал казахстанские университеты за то, что они, по его мнению, делают упор на презентации, а не на реальные ИИ-решения для экономики.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.