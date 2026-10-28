Министр национальной экономики исключил возможность ограничения комиссий банков по платежным картам.

Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин выступил против введения предельной комиссии за эквайринг по банковским картам. Ранее депутаты Курултая предложили ограничить тарифы по эквайрингу при продаже социальных и базовых продуктов в магазинах «у дома» на уровне не более 0,5%. По их словам, при чистой марже магазина на уровне 8-12% комиссия в размере 1,5-2,5% от оборота может существенно сокращать прибыль мелких торговых точек, передает Курсив.

«Введение единого предельного тарифа эквайринга на уровне не более 0,5% для магазинов формата «у дома» может ограничить рыночную конкуренцию, снизить стимулы банков к развитию платежной инфраструктуры и цифровых сервисов, а также привести к переносу части затрат на другие банковские услуги. В связи с этим установление административного ограничения эквайринговой комиссии на уровне 0,5% не поддерживается», – говорится в ответе Жумангарина на депутатский запрос.

Отмечается, что Национальный банк вместе с БВУ продолжит развивать межбанковскую систему мобильных платежей и делать ее сервисы более доступными для малого бизнеса. Эквайринг – это банковская услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичную оплату от клиентов с помощью карт, смартфонов, QR-кодов и через интернет. Размер комиссии за эквайринг зависит от вида бизнеса, типа операции и способа оплаты. При оплате картой другого банка в комиссию также входит межбанковский платеж (interchange). Кроме того, банки несут расходы на платежную инфраструктуру: установку и обслуживание POS-терминалов, работу цифровых сервисов и систем для клиентов.

«Развитие безналичных платежей и усиление конкуренции между банками способствовали снижению эквайринговых комиссий за последние 7-10 лет с 2,8-4,5% до 1,2-2,8%», – сообщил вице-премьер.

В октябре 2022 года Нацбанк договорился с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay о поэтапном снижении ставок interchange. В результате для карт массового сегмента предельная ставка снижена с 1,8-2% до 1,5% с 1 января 2024 года и до 1% с 1 января 2025 года.

Снизить стоимость приема платежей также помогает межбанковская система мобильных платежей. В ней доступны межбанковские QR-платежи и переводы по номеру телефона. Развитие этих сервисов усиливает конкуренцию между банками и дает предпринимателям возможность выбирать более выгодные условия.

Кроме того, вице-премьер предложил магазинам у дома активно пользоваться специальным налоговым режимом на основе упрощенной декларации, базовая ставка по которому составляет 4%. Местные маслихаты вправе снизить ее до 2% или повысить до 6%.

«Действующее законодательство уже позволяет установить ставку 2% на местном уровне. В связи с этим необходимость введения на республиканском уровне отдельного ограничения ставки на уровне не более 2% отсутствует», – уверен Жумангарин.

Он также считает, что небольшие магазины имеют доступ к действующим инструментам льготного финансирования, реализуемым через Фонд развития предпринимательства «Даму» и банки. В рамках программы «Іскер аймақ» предоставляются кредиты до 200 млн тенге на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств сроком до трех лет с субсидированием 40% номинальной ставки (но не ниже 12,6% годовых). Также, по программе «Өрлеу», кредитование осуществляется по ставке 12,6% годовых. Кроме того, с 2025 года государство субсидирует часть процентной ставки по кредитам для субъектов внутренней торговли. Поддержка распространяется на открытие и модернизацию магазинов, пополнение оборотных средств, развитие кооперации и автоматизацию торговли, включая учет запасов и совместные закупки.

«На сегодняшний день просубсидировано 547 проектов на общую сумму кредитов 89,1 млрд тенге, объем предоставленных субсидий составил 5,9 млрд тенге. Из них 232 проекта приходится на магазины формата «у дома» на общую сумму 18,5 млрд тенге», – отметил вице-премьер.

Вице-премьер напомнил, что дополнительный инструмент предусмотрен в рамках стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, когда акиматы предоставляют субъектам торговли займы по ставке 0,1% годовых. Эти правила не содержат ограничений по формату торгового объекта или его принадлежности к крупным торговым сетям.

«Действующие меры государственной поддержки позволяют магазинам формата «у дома» привлекать льготное финансирование для пополнения оборотных средств и одновременно стимулируют закупку отечественной продукции», – считает Жумангарин. По его мнению, не стоит делать исключения для небольших магазинов: для всех продавцов торговая надбавка на социально значимые продукты ограничена 15%.